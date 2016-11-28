Bornova'da tarih yeniden hayat buluyor

Bornova Belediyesi’nin hazırladığı projelerle ilçe sınırları içinde bulunan tarihi değerler yeniden hayat buluyor. Son olarak 1 Sokak’ta bulunan köşkte aslına uygun olarak yapılan restorasyon projesiyle tarihi bir değer daha Bornova’ya kazandırılıyor. Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi de Bornova’da önemli bir tarihi geçmişi bulunan Paterson Köşkü’nü restore ederek kent yaşamına kazandırıyor

Bornova sınırları içerisinde bulunan ve İzmir tarihinde önemli yere sahip olan yapılar, Bornova Belediyesi tarafından hazırlanan restorasyon projeleriyle hayat buluyor. Önceki yıllarda Cumhuriyet Evi ve Dramamlılar Köşkü restore edilerek kente kazandırılmış, yapılan projeler sayesinde tarihi değeri bulunan binalar işlevsel olarak halkın hizmetine sunulmuştu. Bunların yanı sıra Bornova Belediyesi tarafından restorasyonuna başlanan 1 Sokak’taki tarihi köşk de kentin tarihi dokusunun canlandırılmasında önemli bir rol üstlenecek. Ayrıca, Büyükşehir Belediyesi’nin de Bornova tarihinde önemli bir yere sahip olan Peterson Köşkü’nün restorasyon çalışmaları da devam ediyor.



Atıl durumdaki tarihi yapılar kente kazandırılıyor



Bornova Belediyesi’nin hazırladığı proje kapsamında yapılan çalışmalarla, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından tescillenen Erzene Mahallesi 1 Sokak 12 numarada atıl durumda olan köşk de aslına uygun olarak yenileniyor.



Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen ve çalışmalar hakkında bilgi alan Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila ilçenin tarihi yapılar yönünden zengin bir bölge olduğunu belirterek tescilli yapılara sahip çıkmanın önemine vurgu yaptı. Başkan Atila “Kentimizin tarihini bilmek, tarihimizi gelecek nesillere aktarmak zorundayız. Gerçekleştirdiğimiz restorasyon projeleriyle vatandaşlarımızın özellikle çocuklarımızın yaşadıkları kenti daha iyi tanıyabilmelerine, yaşadıkları bölgenin tarihini fiziksel olarak görebilmelerine olanak sağlıyoruz. Yapımlarını tamamladığımız tescilli olan yapılara aynı zamanda çeşitli işlevler de yükleyerek vatandaşlarımızın kullanımına sunuyoruz. Aynı bölgede bulunan Cumhuriyet Evi ile Dramalılar Köşkü’nden sonra şimdi de 1 Sokak’ta atıl durumda olan tescilli yapıyı da aslına uygun yenileyerek Bornovamıza kazandıracağız.İzmir Büyükşehir Belediyemiz de Bornovamız için büyük tarihi öneme sahip Paterson Köşkü’nün restorasyonunu gerçekleştiriyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Aziz Kocaoğlu ve ekibine de çok teşekkür ediyoruz. Böylece bölgemizin tarihi dokusunu ortaya çıkarıyoruz” dedi.







