Bornova'da trafiği rahatlatacak çalışma

Bornova Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde Doğanlar ile Mevlana mahallelerinde trafik rahat bir nefes alacak. İki mahalleyi birleştirecek çalışmalarda sona yaklaşıldı. Mevlana Mahallesi 1700 sokakta yıkılan binanın yerine açılan ve asfalt çalışmaları tamamlanan yeni yol kullanıma açıldı

Bornova Belediyesi’nin Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle ilçeye kazandırdığı hizmetler hız kesmeden devam ediyor. Son olarak, Bornova’nın iki önemli mahallesi olan Mevlana ve Doğanlar Mahallelerini birbirinden ayıran 1700 sokaktaki bina, gerekli hukuki sürecin tamamlanmasının ardından yıkıldı.



Kısa sürede yapılan yol çalışmalarının ardından özellikle toplu taşıma araçları için önemli bir kavşak olan ve bölge trafiğini rahatlatan yeni yol, iki mahalle arasındaki geçişi kolaylaştıracak şekilde açıldı. Ayrıca, bağlantı yollarında da iyileştirme çalışmaları tamamlandı.



Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila vatandaşların ulaşımının kolaylaştırmak için bir taraftan yeni yollar açarken mevcut yollarda da bakım-onarım çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini vurguladı.



Başkan Atila, “Büyükşehir Belediyemiz ile yaptığımız ortak çalışmalarla ilçemizde sorunları en etkili şekilde çözmeye çalışıyoruz. İşbirliğimiz sayesinde Topçu Tugayı yanında hayata geçirilen ve bölge trafiğini önemli ölçüde rahatlatan yoldan sonra şimdi de Mevlana ve Doğanlar mahallelerimizdeki geçiş trafiğini rahatlatan çalışmaları tamamlama aşamasına geldik. 1700 sokaktaki yeni yol ve bağlantı yollarındaki çalışmaları bitirdik. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Aziz Kocaoğlu’na verdiği destekler nedeniyle teşekkürlerimiz sunuyorum” dedi.



