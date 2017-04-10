Bornova'da uçurtmalar uçuruldu

Bornova Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği Uçurtma Şenliği bu yıl Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda 20 bine yakın İzmirliyi buluşturdu

Bornova Belediyesi’nin ücretsiz 7 bin ay yıldızlı uçurtma dağıttığı etkinlikte gökyüzü rengarenk oldu. Yoğun ilginin yaşandığı şenlikte Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, “Bayrağımız gökyüzünde özgürce dalgalanmaya devam edecek” dedi.



Bornova Belediyesi’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Uçurtma Şenliği, İzmirlileri buluşturdu. Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’ndaki etkinliğe 20 binin üzerinde İzmirli katıldı. Çocuklar, hem aileleriyle piknik havasında eğlenceli bir gün geçirdi hem de Bornova Belediyesi’nin ücretsiz olarak dağıttığı ay yıldızlı uçurtmaları gökyüzünde dalgalandırmanın coşksunu yaşadı.



Müzik ve dans etkinlikleriyle renklenen Uçurtma Şenliği’nde Bornova Belediyesi 7 bin ay yıldızlı uçurtmayı ücretsiz olarak vatandaşlara dağıttı. İkram aracından meşrubat ve çay servisi yapılırken, patlamış mısır, pamuk şeker, geleneksel macun şeker, kağıt helva da çocuklara ücretsiz olarak sunuldu. Sahneden gün boyunca şarkılar çalınırken, İzmir Marşı ve 10. Yıl Marşı’nı alanı dolduran İzmirliler hep bir ağızdan söyledi. Pozitif Bando da hem sahneden hem de vatandaşların arasından çaldığı şarkılarla coşkuyu artırdı. Çocuklar kendileri için özel olarak kurulan şişme oyun alanlarında oynadı. Bu arada çekilişle şanslı iki kişiye bisiklet hediye edildi.



Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, Uçurtma Şenliği’ne katılan İzmirlilerin keyifli bir gün geçirdiklerini görmekten büyük bir mutluluk duyduğunu belirterek, “Katılım her sene artıyor. 20 bine yakın yurttaşımız aileleriyle çocuklarıyla buradaydı. Göklerde de ay yıldızlı bayrağımız özgürce dalgalandı. İnşallah uçurtmalarımız gibi biz de özgür bir şekilde yaşarız” dedi. “Geleceğimize sahip çıkmak zorundayız” diyen Başkan Atila, “Bu güzel ülkede kardeşçe yaşıyoruz, böyle yaşamaya da devam edeceğiz. Elele vermek zorundayız” dedi.





