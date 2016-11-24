Bornova'da vergiler hafta sonu da ödenebilecek

Bornova Belediyesi vergilerini ödemek isteyen vatandaşlar için hafta sonu da çalışıyor

Bornova Belediyesi, emlak ve çevre temizlik vergilerinin ikinci taksitinin son ödeme tarihi olan 30 Kasım öncesindeki hafta sonu da çalışıyor. Hafta içi Bornova Merkez ile Çamdibi ve Pınarbaşı’ndaki şube veznelerinden yapılan ödemeler, hafta sonu da Büyükpark içindeki merkez vezneden yapılabilecek. Ayrıca borç yapılandırması için son gün olan 25 Kasım Cuma günü saat 24:00’e kadar vezneler açık olacak. İsteyen vatandaşlar internet üzerinden kredi kartı ile 7 gün 24 saat vergilerini ödeyebiliyorlar.



Bornova Belediyesi, emlak ve çevre temizlik vergilerinin ödemelerinde yaşanan yoğunluk nedeniyle hafta sonu merkez veznelerini açma kararı aldı. Vatandaşların ödemelerini kolaylıkla yapabilmelerini sağlamak amacıyla alınan kararla, hafta içi Bornova Merkez, Çamdibi ve Pınarbaşı’ndaki şube veznelerinden ödeme yapılabilecek. Son ödeme tarihi olan 30 Kasım’dan önceki hafta sonu ise (26 Kasım Cumartesi ve 27 Kasım Pazar) Bornova Büyükpark içinde bulunan merkez vezne açık olacak. Merkez vezne hafta sonu 09:00-12:00 ile 13:00-16:00 saatleri arasında hizmet verecek. Ayrıca borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşlar için son gün olan 25 Kasım’da da vezneler saat 24:00’e kadar açık kalacak. Bornova’da emlak vergisi ve ÇTV (Çevre Temizlik Vergisi) ödemek için gelen vatandaşlara çay, kahve ve meşrubat ikramı da yapılıyor.



İnternetten ödeme kolaylığı



Vergilerini Bornova Belediyesi’ne yatıracak olan vatandaşlar internet üzerinden kredi kartı ile de ödeme yapabiliyor. Vatandaşlar, ‘www.bornova.bel.tr’ adresine girerek ‘e-ödeme’ sistemiyle emlak vergilerini yedi gün 24 saat yatırabilecek.



