Bornova'da zabıtaya eğitim

Bornova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ilçe genelinde yaptığı çalışmalarla vatandaşın yaşamını kolaylaştırıyor

Vatandaşın yaşam kalitesini yükseltmek hedefi ile hareket eden Bornova Belediyesi, sağlıklı ve huzurlu bir yaşam için gerekli tedbirleri alıyor. Ruhsatsız işletmelerin faaliyetlerine son vermek, kaldırımlara park etmeyi önlemek, gıda satışı yapan işletmeleri denetlemek, hurda araçların çekilmesi ve pazar yeri denetimlerinden ruhsat dağıtımına kadar bir çok konuda görev yapan ekipler, ayrıca aldıkları eğitimlerle de yaptıkları görev ve yurttaşlara daha iyi hizmet noktasında kendini geliştiriyor.



Son olarak “Tebligat Kanunu” eğitimine katılan zabıta memurları, usule uygun tebligat yapımından, sorunların çözümü ve mevzuat kapsamındaki düzenlemelere kadar birçok konuda bilgi edindi. Bornova Belediyesi bünyesinde görev yapan 50 zabıtanın katıldığı eğitimi Belediye Hukuk İşleri Müdürlüğü avukatları verdi.





Zabıtadan şeffaf denetim



Bornova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, şeffat denetim için kamera kayıt sistemi ile çalışıyor. Görüntü ve ses kaydının yanısıra fotoğraf da çekilebilen 14 yaka kamerası hem operasyonlar, hem de rutin denetimler sırasında kullanılıyor. Uygulama ile zabıta ekiplerinin denetimleri kayıt altına alınarak, öncelikle memur-vatandaş ilişkilerinin kontrol edilmesi, denetim sırasında yaşanan gerginlik, hakaret ve istenmeyen durumların engellenmesi amaçlanıyor.





Çocukların sağlığı için gıda denetimleri sıklaşıyor



Zabıta Ekipleri okullara ve çevrelerinde bulunan gıda satış yerlerine yaptıkları denetimleri okul zamanlarında sıklaştırıyor. Çocukların sağlığı için okul kantinlerini kontrol eden ekipler, çevrede bulunan büfe ve işyerlerini de sürekli olarak denetliyor. Ruhsatsız işyerleriyle kanunlara aykırı olarak kaçak ürün satan işletmelerin mallarına el konularak hakkında yasal işlem başlatılıyor.





Kaldırımlara araç park edenlere ceza



Vatandaşın yoğun şikayetine neden olan yaya kaldırımlarına park eden araçlara ise Zabıta Ekipleri izin vermiyor. Bu konuda yaptığı çalışmalarla vatandaşa bilgilendirme yapan ekipler, uygunsuz park eden araçları anonsla uyarılıyor. Uyarıları dikkate almayanların araçları fotoğraflanarak kaydediliyor ve plakalarına ceza uygulanıyor. 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’na göre yapılan uygulamalarda şehir içi trafik akışını zorlaştıran, engelli alanlarına ve yaya yollarına hatalı araç park edenlere 105 liralık para cezası kesiliyor.



Hurada araçlar çekiliyor



İnsan sağlığını tehdit eden, yolları kapatan ve görüntü kirliliği yaratarak vatandaşların en çok şikayet ettiği konuların başında gelen hurda araçlar, zabıta ekiplarinin çalışmalarıyla kaldırılıyor. Müdürlüğe gelen şikayetleri değerlendiren ekipler, aracın durumunu sorguladıktan sonra işlemleri başlatıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştirilen çalışmalarda araçlar hurdalığa götürülüyor.



Pazaryerlerinde denetim ve ceza uygulaması



Zabıta ekipleri pazar yerlerinde hem müşterelerin hem de pazarcıların rahat etmesi için gerekli tedbirleri alıyor. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın kararları doğrultusunda çevreyi rahatsız edecek şekilde satış yapan, tezgahlarını temiz tutmayan, ölçü ve tartı aletlerinde hile yapan ve belirlenen satış yeri dışında ya da geçiş yollarında mal veya boş kap bulunduran pazarcılara ceza kesiliyor. Uyarı ve para cezası verilen pazarcılar, 3 defa kural ihilali yaparsa bir hafta ile bir ay arasında faaliyetlerden men cezası veriliyor. Verilen cezanın nedeni ve süresi konulan tabelalarla halka duyuruluyor.





Ruhsatlar esnafın ayağına gidiyor



Bornova Belediyesi yurttaşların işini daha da kolaylaştırmak için hizmeti vatandaşın ayağına götürüyor. Belediyeye ruhsat için başvuru yapan esnafın, onaylanmış ruhsatları Zabıta ve Ruhsat Denetim Müdürlüğü ekipleri tarafından işyeri sahiplerine adreste teslim ediliyor.