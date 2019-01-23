Bornova'da zeka yarışması için başvurular başladı

Bornova Belediyesi’nin düzenlediği Akıl ve Zeka Oyunları Yarışması başvuruları 4 Şubat mesai bitimine kadar yapılabilecek. 5,6 ve 7. sınıflar arasında yapılacak olan yarışma, 23 Şubat Cumartesi günü Bornova Büyük Park içinde bulunan Bornova Belediyesi Gençlik Merkezi’nde gerçekleşecek. Yarışma ile ilgili bilgi almak isteyenler Bornova Belediyesi’nin 999 29 29 numaralı hattından dahili 4400-4402’yi arayabilir. Başvurular ise Bornova Belediyesi’nin http://www.bornova.bel.tr adresinden bireysel olarak yapılacak

Bornova Belediyesi Dost Bilimevi çatısı altında hizmet veren Sosyal Etkinlik Merkezi 5,6 ve 7. Sınıflar arası ‘Akıl ve Zeka Oyunları Yarışması’ düzenliyor. Zeka oyunlarına yönelik ilginin artırılması, öğrencilerin bilişsel gelişimine ve akademik başarılarına katkı sağlanması, çocuklarımızın düşünen, üreten bireyler olabilmeleri ve analitik düşünme teknikleriyle tanışmaları amacıyla düzenlenlenen ödüllü yarışma için son başvuru tarihi 4 Şubat 2019.

Bornova İlçe sınırları içinde bulunan resmi ve özel okullardan öğrencilerinin katılımına açık olan yarışma 5.sınıflarda Abalone , 6.sınıflarda Swish , 7.sınıflarda Surakarta oyunlarında yapılacak. 23 Şubat Cumartesi günü Büyükpark içinde bulunan Bornova Belediyesi Gençlik Merkezi’nde gerçekleşecek olan yarışmada her öğrenciye katılım belgesi verilirken, her sınıf düzeyinde birinciye 250TL, ikinciye 150TL, üçüncü olana ise 100TL hediye edilecek.

Yarışma ile ilgili bilgi almak isteyenler Bornova Belediyesi’nin 999 29 29 numaralı hattından dahili 4400-4402’yi arayabilir. Başvurular ise Bornova Belediyesi’nin http://www.bornova.bel.tr adresinden bireysel olarak yapılacak.

Bornova Belediyesi’nin düzenlediği Akıl ve Zeka Oyunları Yarışması başvuruları 4 Şubat mesai bitimine kadar yapılabilecek.

Bornova Belediyesi Basın Bürosu İletişim Numarası:

Telefon: 0 (232) 999 29 29