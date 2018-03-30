Bornova'da zincirleme kaza: 2 yaralı

İzmir'in Bornova ilçesinde, 2 kamyon ile kamyonetin karıştığı zincirleme kazada, 2 kişi yaralandı

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında, İzmir- Aydın çevre yolu Pınarbaşı Kavşağı'nda meydana geldi. Bornova'dan Buca yönüne giden, Günay Ö. yönetimindeki 17 SR 400 plakalı, sebze- meyve yüklü kamyon, aynı yöne giden Duran Ş.'nin kullandığı, 60 HG 630 plakalı, bakır tel taşınan kamyonla çarpıştı. Bu sırada arkadan gelen Suriyeli uyruklu Abdurrahman E. yönetimindeki 35 MH 968 plakalı kamyonet de 2 kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, devrildi. Kazada Günay Ö. ile Abdurrahman E. araçlarının içinde sıkışırken, Duran Ş. ise kazayı yara almadan atlattı. Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve AKS 110 ekipleri sevk edildi. Araçlarında sıkışan 2 sürücü, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, sağlık görevlilerince ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Kaza nedeniyle çevre yolunda uzun süre ulaşım, tek şeritten sağlandı. Araçların kaldırılmasıyla trafik, normale dönerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.