Bornova Deresi betonla kaplanıyor

İZSU Genel Müdürlüğü, tıpkı Meles, Arap ve Manda gibi Körfez’e akan ana derelerden biri olan Bornova Deresi’nde de toprak zemini betonla kaplıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, özellikle yaz aylarında artan sıcaklıkların dere tabanında biriken malzemelerde koku yaratmaması ve dere temizliğinin kısa sürede bitirilmesi için Körfez’e akan derelerde zemin iyileştirme çalışmalarını sürdürüyor. Daha önceki yıllarda Meles, Arap ve Manda derelerinin Körfez’e çıkış noktalarındaki toprak zemini betonla kaplayan İZSU, şimdi de Bayraklı’dan geçen Bornova Deresi’nde çalışmalara başladı. Derenin 400 metrelik bölümünde iki etapta yürütülen çalışmalar kapsamında, Smyrna Kavşağı’ndan eski Piyale Fabrikası boyunca İZBAN geçişine kadar olan bölümde dere içerisinden 14 bin 140 ton malzeme alındı. 6 bin metrekarelik alanda zemin betonlandı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü önü ile Altınyol arası zemin iyileştirme çalışmalarına başlandı. 6 bin 200 ton malzeme dere içinden alınarak derenin 2 bin 500 metrekarelik alanında zemin betonlama çalışmaları tamamlandı. Dere kenarındaki mevcut istinat duvarları da güçlendirildi.



Çalışmaların kısa bir süre sonra tamamlanacağını belirten İZSU Genel Müdürlüğü yetkilileri, “Bugüne kadar iş makinelerini toprak olan dere yatağına indiremiyor, dere kenarından kepçelerle temizlik çalışması yapıyorduk. Şimdi zemini betonladığımız için araçlarımızı rahatlıkla derenin içine sokarak temizlik çalışması yapabileceğiz. Bu bize aynı zamanda hız ve süreklilik kazandıracak. Zemin iyileştirme çalışmaları kapsamında dere yatağında 8 bin 500 metrekare alan betonlandı ve 20 bin 340 ton malzeme alındı” diye konuştu.



