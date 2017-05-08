Bornova Fincancılar Çarşısı'nda anneler için 3 günlük eğlence

Bornova Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Fincancılar Çarşısı işbirliği ile 12 Mayıs Anneler Günü için özel bir etkinlik hazırladı. 3 gün sürecek etkinliklerde anneler için indirimli alışveriş imkanı ve çeşitli aktiviteler hazırlandı

Bornova Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Fincancılar Çarşısı işbirliği ile 12 Mayıs Anneler Günü için özel bir etkinlik hazırladı. Pınarbaşı'nda bulunan Fincancılar Çarşısı'nda gerçekleşecek etkinlikte vatandaşlar kendileri için yapılacak indirimlerden ve çeşitli ikramlardan yararlanacak. 3 gün sürecek olan organizasyona katılmak isteyen vatandaşlar için Bornova Metro ve Cumhuriyet Meydanı'ndan saat başı araç kaldırılacak.



12 Mayıs Anneler Günü Bornova'da bulunan Fincancılar Çarşısı'nda 3 gün sürecek olan özel bir etkinlikle kutlanacak. Bornova Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Fincancılar Çarşısı ortaklığında hazırlanan organizasyonla esnafın canlandırılması hedefleniyor. Her türlü ev eşyası, porselen ve hediyelik eşyaların toptan ve perakende satış yeri olan çarşıdaki etkinlikler 12,13 ve 14 Mayıs tarihlerinde yapılacak.



Ücretsiz ulaşım

Organizasyon içinde düzenlenen çekilişlerle hediyeler dağıtılırken, palyaço gösterileriyle de vatandaşların eğlenceli vakit geçirmeleri sağlanacak. Ayrıca Pınarbaşı'nda bulunan çarşıya kolay ulaşım sağlamak için Bornova Metro ve Bornova Cumhuriyet Meydanı'ndan saat 13:00' ten sonra her saat başı ücretsiz servis kalkacak.Anneler Günü'nü özel etkinliklerle kutlayacaklarını belirten Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, 'Annelerimiz için ne yapsak az. Onlara en güzel ve özel hediyelerin alınması için bu etkinliğimizi düzenledik. Fincancılar Çarşımız bu anlamda gerçekten çok çeşitli olanaklar sunuyor. Bu sayede hem annelerimize en güzel hediyeleri seçebilme imkanı olacak hem de esnafımıza katkı sağlayacağız. Herkesi bu özel etkinliğe katılmaya davet ediyorum' dedi.Çarşının içinde 106 işyeri bulunduğunu ve 3000'e yakın çalışanın olduğunu söyleyen Fincancılar Çarşısı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bala Telingün, tüm İzmirlileri düzenlenecek olan etkinliğe davet etti.Telingün, 'Çarşımız 30 yılı aşkın bir süredir hizmet veriyor. Burası Türkiye'nin tekstil, hediyelik eşya, porselen, çelik ve endüstriyel eşyanın bir arada bulunduğu en büyük sitelerinden biri. Anneler gününe özel olarak da burada bir organizasyon gerçekleştiriyoruz. Etkinliğimize gelenler için çeşitli sürprizler hazırladık. İkramlar, indirimler, çekilişler ve hediyelerimiz olacak. Katılacak olanların buradan memnun bir şekilde ayrılacağına eminiz. Site esnafı olarak bize bu etkinlikte destek olan Bornova Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi'ne de teşekkür ederiz' dedi.