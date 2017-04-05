Bornova Küçükpark daha yeşil

Bornova Belediyesi, İzmir'in yaşayan merkezlerinden biri olan Küçükpark'ı yeniledi

Gençlerin uğrak yeri olan Küçükpark, daha yeşil bir görünüme kavuşturuldu. Meydan ve yollarda yapılan düzenlemeler sayesinde de vatandaşların rahat hareket edebileceği bir alan oluşturuldu. Yenileme çalışmaları için Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila'ya teşekkür eden Küçükpark esnafı, 'Sadece üst yapı değil, alt yapı çalışmaları sayesinde de esnaf olarak rahatladık. Bu çalışmalar için Bornova Belediyesi'ne ve Belediye Başkanı Olgun Atila'ya teşekkür ederiz' dedi.



Bornova Belediyesi'nce 'Fikrini Al Parka Gel' sloganıyla başlatılan Küçükpark yenileme çalışmaları tamamlandı. Vatandaşların Küçükpark'a ilişkin hayallerini ve dileklerini kağıtlara döktüğü ve Bornova Belediyesi'nin 'Ortak Akıl' çerçevesinde yürüttüğü çalışmalarla projelendirilen Küçükpark yeni görüntüsüne kavuşarak vatandaşların hizmetine açıldı. Çalışmalar kapsamında alanın meydan olarak kullanılan bölümü 866 metrekareden 2800 metrekaraye çıkartıldı.



Bisiklet parkları yapıldı



Bu büyümeyle orantılı olarak yeşillendirme ve ağaçlandırma çalışmaları da yapılarak bölge daha ferah ve nefes alabilen bir ortama kavuşturuldu. Kafelerin hizmet verdiği sokakta ise alt yapı yenileme çalışmaları yapıldıktan sonra yollar düzeltildi. Küçükpark yenileme projesi kapsamında, bölgenin bazı bölümleri motorlu araç girişine kapatılarak sadece yayalar için düzenlendi. Ayrıca bin 250 metrekare yol düzenlemesi ile 11 bin metrekare parke taşın döşenmesinin yapıldığı proje kapsamında 24 bisiklet park yeri de kullanıma hazır hale getirildi.



Esnaftan teşekkür



Bornova'nın kafeleri ve eğlence mekanlarıyla 24 saat canlı olan merkezi Küçükpark'ı yenilemek için yapılan çalışmalar esnafın da beğenisini kazandı. Esnafın değişimden memnun olduğunu dile getiren Küçükpark esnafı, 'Sevgi yolunun sadece görünen tarafı değil bize sorun yaratan ve en az 20 yıllık olan alt yapısı da bu çalışma sayesinde değişti. Meydan düzenlemesi de tamamlanınca burası Bornova'nın çekim merkezi haline geldi. Küçükpark vatandaşların keyifli zaman geçirebilecekleri bir yer. Bu projeyle daha büyük bir ilgi odağı olacak. Meydan düzenlemesi sayesinde görsel yönden harika bir yer haline geldi' diye konuştu.