Bornova Markası Tarihi Çarşı’da

“Yerelde Kalkınma” ilkesiyle tarımsal üretime büyük önem veren Bornova Belediyesi bu konuda önemli çalışmalar yapıyor. Coğrafi işaret tescili alınması çalışmaları süren Bornova Misket Üzümü ve Bornova Bamyası başta olmak üzere pek çok ürün, Bornova Tarımsal Kalkınma Kooperafi’nin aracılığıyla daha fazla değer kazanırken, ilçeye özgü ürünler “Bornovam” markası ile Tarihi Çarşı’da açılan mağazada satılıyor

Üreticinin emeğinin karşılığını alabilmesi, tüketicinin de sağlıklı sebze ve meyvelere daha kolay ulaşmasını sağlamak için Bornova Belediyesi’nin desteğiyle 2015 yılında kurulan Bornova Tarımsal Kalkınma Kooperatifi de faaliyetlerini sürdürüyor. Koopeatif aracılığı ile Bornova’nın eski köy yerleşimi olan 12 mahallesinde üretilen tarımsal ürünler, “Bornovam” etiketiyle marka oldu.

Bornova Misket Üzümü ve Bornova Bamyası başta olmak üzere, zeytinyağından pekmeze, baldan konserve çeşitlerine kadar pek çok ürün Bornova Merkez’de açılan mağazada satılıyor.

Tarihi Çarşı içinde Bornovalılara hizmet veren mağazasının raflarında tarımsal ürünlerin yanısıra, yine Bornova markasını ön plana çıkaracak anahtarlık, magnet, ajanda, not defteri, bardak altlığı gibi hatıra niteliğindeki hediyelikler de bulunuyor.

Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, Bornova markasını yaratmanın öneminine kat çekerek, “Tarımsal üretimin desteklenmesi çok önemli. Bornova Belediyesi olarak çiftçimizin daha kaliteli ve yüksek getirili üretim yapabilmesi için elimizden gelen desteği veriyoruz. Bu anlamda da bir marka olmak hem üretici, hem de Bornova’nın tanıtımı için büyük önem taşıyor” dedi.