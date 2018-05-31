Bornova'nın 3 noktasında Ramazan sofraları

Ramazan Ayı'nın birlik ruhu Bornova'da iftar sofralarında yaşanıyor. Belediye ve Türk Kızılay Bornova Şubesi'nin ortaklığıyla 2 sabit ve bir gezici sofrada Bornovalılar iftarlarını birlikte açıyor

Ramazan Ayı'nın birlik ruhu Bornova'da iftar sofralarında yaşanıyor. Bornovalılar, bu yıl da Bornova Belediyesi'nin Türk Kızılayı Bornova Şubesi ile birlikte düzenlediği iftarlarda bir araya geliyor. İki sabit ve her gün bir başka mahallede kurulan dostluk sofralarında paylaşma ve dayanışmanın en güzel örnekleri yaşanıyor. Gelereksel Ramazan eğlenceleri iftarlara ayrı bir renk katıyor. Dostluk sofralarına hep birlikte oturan Başkan Olgun Atila, iftar sonraları vatandaşların evlerine konuk oluyor. Atila, iftar sonrası başta şehit ve gazi aileleri ile engelliler olmak üzere vatandaşların evlerine konuk oluyor. Ramazanlarını kutlayarak sohbet ediyor.

Çocuklar unutulmuyor

Bornovalılar, bu yılda Bornova Belediyesi'nin Türk Kızılayı Bornova Şubesi ile birlikte düzenlediği iftarlarda bir araya geliyor. Karacaoğlan ve Çamkule'de Ramazan boyunca olmak üzere her gün bir başka mahallede dostluk sofraları kuruluyor. 2015 yılında başlayan Gelereksel Ramazan eğlenceleri de paylaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerinin yaşandığı iftarlara ayrı bir renk katıyor. İkram aracının da bulunduğu iftarlarda çocuklara pamuk helva dağıtılıyor, şerbet ikram ediliyor. Alana kurulan sahnede, Hacivat-Karagöz, Tuzsuz Deli Bekir ve İbiş gibi tiplemeler ile sihirbaz gösterileri sadece küçüklere değil, büyüklere de keyif dolu anlar yaşatıyor. Ney dinletisi de Ramazan akşamlarına ayrı anlam katıyor.

İftar sonrası ev ziyaretleri

Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila da iftar sofralarına vatandaşlarla birlikte oturuyor. Atila, iftar sonrası başta şehit ve gazi aileleri ile engelliler olmak üzere vatandaşların evlerine konuk oluyor. Ramazanlarını kutlayarak sohbet ediyor.

Ramazan ayının birlik ve beraberlik ayı olduğuna vurgu yapan Başkan Olgun Atila, "Dostluk sofralarımıza katkı koyan tüm hayırseverlerimize çok teşekkür ediyorum. Bu kutsal günlerde tüm duaların ve dileklerin kabul edilmesini diliyorum. Ramazan boyunca bir araya gelip aynı sofrayı paylaşmaya devam edeceğiz. Bornova'da Ramazan'ı birlik ve beraberlik içinde tamamlayacağız. Unutmayalım ki; Bugün bu topraklarda Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve vatanımız uğruna canlarını feda eden şehitlerimiz sayesinde özgürce yaşıyor ve ibadet edebiliyoruz. Bu nedenle onlara layık olmak için daha çok çalışmalıyız"dedi.

Her gün bir mahallede

17 Mayıs'ta Evka 4 Mahallesi ile başlayan iftar buluşmaları sırasıyla; Pınarbaşı, Bornova Merkez Büyük Park, Barbaros Mahallesi, Zafer Mahallesi, Atatürk Mahallesi, Merkez Mahallesi, Evka 3 Mahallesi, Tuna Mahallesi, Işıkkent Mahallesi, Çamdibi, Ümit Mahallesi, Çamiçi Mahallesi ve Karaçam Mahallesi ile devam etti.



Haziran programı

Önümüzdeki günlerin iftar programı ise şöyle:

1 Haziran / Kavaklıdere Mahallesi, Kavaklıdere İlkokulu

2 Haziran / Kayadibi Mahallesi

3 Haziran / Yeşilova Mahallesi, Pazaryeri

4 Haziran / Eğridere Mahallesi, Rekreasyon Alanı

5 Haziran / Koşukavak Mahallesi, Koşukavaklılar Derneği Önü

6 Haziran / İnönü Mahallesi

7 Haziran / Gaziosmanpaşa Mahallesi, Çamdibi Pazaryeri

9 Haziran / Beşyol Mahallesi

10 Haziran / Sahur, Küçükpark Meydanı

11 Haziran / Meriç Mahallesi, Kosova Sancak Dernek Önü

12 Haziran / Yeşilçam Mahallesi Yeşilçam ilkokulu

13 Haziran / Doğanlar Mahallesi, Pazaryeri

14 Haziran / Mevlana Mahallesi, Pazaryeri