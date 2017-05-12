Bornova'nın 'Borbel E-Kent Bilgi Sistemi' başarı belgesi aldı

Bornova Belediyesi'nin ödüllü projesi "Borbel E-Kent Bilgi Sistemi" Türkiye Bilişim Vakfı ve TÜSİAD sponsorluğunda düzenlenen 14. "eTürkiye(Etr)" Ödüllerinde finale kaldı

Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, projeyle ilgili başarı belgesini TBMM'de düzenlenen törende aldı. Bornova Belediyesi'nin ödüllü projesi "Borbel E-Kent Bilgi Sistemi"; Türkiye Bilişim Vakıf(TBV) ve TÜSİAD sponsorluğunda düzenlenen 14. "eTürkiye(Etr)" Ödüllerinde finale kaldı. Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, 51 proje arasında ilk 24'e giren projeyle ilgili başarı belgesini TBMM'de düzenlenen törende aldı.

Bornova Belediyesi'nin İzmir Kalkınma Ajansı'ndan (İZKA) 750 bin liralık hibe desteği kazanarak hayata geçirdiği 'Borbel-E Kent Bilgi Sistemi' Projesi, vatandaşlara daha kolay, daha hızlı ve çözüm odaklı hizmet sunulmasını sağlıyor. Proje kapsamında Bornova Belediyesi'nin kendi içindeki bilgi iletişim teknolojeleri birbiriyle entegre edilirken Büyükşehir Belediyesi'nin coğrafi bilgi sistemi ile de entegrasyon sağlandı. Sistem sayesinde imardan mali hizmetlere, ruhsattan emlak ve zabıta gibi pek çok hizmette, birimler arasında koordinasyon sağlanarak iş süreçleri kısaldı, Vatandaşların hizmetlere daha hızlı ulaşması sağlandı. Vatandaşlar 'Borbel-E Kent Bilgi Sistemi'nden internet, mobil teknolojiler ve e-devlet kapısı aracılığıyla yararlanabiliyor.









