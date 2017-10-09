Bornova'nın bütçesi 350 milyon TL'ye çıktı

Bornova Belediyesi'nin 2018 yılı bütçesi 350 milyon lira olarak belirlendi. Fiziki yatırımlar 60 milyon lira ile bütçede en önemli kalem oldu. Sosyal yardımlar, kültür, spor, kadın ve çocuklarla ilgili konulardaki yatırımlara 35,5 milyon lira ayrıldı

Bornova Belediyesi, güçlü mali yapısını 350 milyon liralık bütçe ile 2018 yılında da yatırımlara yönlendirdi. Bornova Belediye Meclisi'nde kabul edilen bütçenin önemli bir bölümünü yatırımlar oluşturdu. Bütçede 60 milyon lira ile fiziki yatırımlar en önemli kalemi oluşturdu. Sosyal yardımlar, kültür, spor, kadın ve çocuklarla ilgili konulardaki yatırımlara 35,5 milyon lira ayrıldı. Bornova Belediyesi'nin 302 milyon 750 bin lira olan 2017 yılı bütçesi yüzde 17'lik artışla 350 milyon liraya ulaştı. Bir önceki yıla göre, Bornova Belediyesi'nin gelirleri yüzde 17, giderleri ise yüzde 15 arttı.



Belediye binası yapılacak



Bornova Belediyesi daha önce olduğu gibi 2018 yılında da önemli yatırımlar gerçekleştirecek. Bütçede Türkiye'ye örnek olacak nitelikteki Çocuk Dünyası'ndan yeni belediye hizmet binasının yapımına ve kentsel tasarım projelerinin uygulanmasına kadar pek çok fiziki proje için kaynak ayrıldı. Doğanlar Kültür Merkezi, İnönü Mahallesi Pazaryeri, Kızılay Mahallesi Pazaryeri'nin yapımı da bütçede kaynak aktarılan projeler arasında yer aldı. Yol yapımı, betonarme ve çelik köprüler, istinat duvarları gibi hizmetler de bütçede önemli yer tuttu. Yeni parkların ve yeşil alanların kazandırılmasına yönelik de pek çok proje için kaynak ayrılırken 15 yeni park yapılacağı ve mevcut 50 parkında yenileneceği belirtildi.



Yatırım bütçesi



2018 yılı bütçesinde fiziki yatırımlar için Park ve Bahçeler Müdürlüğü bütçesinde yüzde 25 artış oldu. 35 milyon liralık rakam 44 milyon liraya çıkarıldı. Fen İşleri Müdürlüğü bütçesinde de yüzde 25 artış yapılarak 51 milyon liralık müdürlük bütçesi 65 milyon lira oldu. Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nün bütçesi ise yüzde 24'lük artışla 11 milyon'dan 14 milyona çıkarıldı.



Sosyal yardımların önemi



Bornova Belediyesi'nin ihtiyaç sahibi aileler için ayırdığı bütçe ise yüzde 75 artış gösterdi. Dost Market, Giysi Bankası gibi pek çok projeyle vatandaşa dost eli uzatan belediye yardımlar için ayrılan bütçeyi 2 milyon 60 bin liradan, 3 milyon 520 bin liraya çıkardı. İnsan odaklı belediyecilik anlayışını benimsediklerini hatırlatan Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, 'Bütçelerimizi de buna göre şekillendiriyoruz. Çocuk, genç, kadın, yaşlı ve engellilere yönelik proje ve hizmetlere öncelik veriyoruz. 2014-2019 yılları için yaptığımız stratejik plan doğrultusunda hareket ediyoruz. Tasarruf ve yeni gelir kaynakları oluşturarak, hem fiziki alanda hem de sosyal ve kültürel alandaki çalışmalarımıza her geçen yıl daha çok kaynak ayırıyoruz' dedi.