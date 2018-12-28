Bornova'nın mali tablosu led ekranlarda

Bornova'da 5 yılda 229 milyon 731 bin liralık fiziki, kültürel, sağlık, ve sosyal yardım alanında yatırım yapıldı. Bütçe gerçekleşme oranlarında yüzde 90'ları yakalayan Bornova Belediyesi, kamu ya da özel hiçbir kuruluşa vadesi gelmiş hiçbir borcu bulunmayan güçlü mali yapısıyla dikkat çekiyor.

Müge Yunt - 2014 yılında 186 milyon 962 bin lira olarak yüzde 83,09 gerçekleşen Bornova Belediyesi gelir bütçesi 2018 yılında 314 milyon 35 bin lira ve yüzde 94,01 gerçekleşme ile büyük bir artış gösterdi. Şeffaflık konusunda da örnek olan Bornova Belediyesi 5 yıllık mali tablolarını belediye ait kentin değişik noktalarındaki led ekranlarda ve sosyal medyada vatandaşın bilgisine sundu. Sayıştay Başkanlığı Müfettişlerinin Denetim raporunda da; Bornova Belediyesi'nin mali rapor ve tablolarının tüm yönleriyle doğru ve güvenilir bilgiler içerdiği vurgulandı.

7 sıra yükseldi

Bornova Belediyesi'nin yaptığı çalışmalarla İnsani Gelişme Vakfı'nın araştırmasına göre Türkiye'de 'çok yüksek insani gelişme performansı' gösteren 30 ilçenin arasında Bornova da yer aldı. Bornova son 5 yılda 'Çok yüksek insani gelişme performansı' sıralamasında 7 sıra yükseldi. Şeffaflık konusunda da örnek olan Bornova Belediyesi 5 yıllık mali tablolarını belediye ait kentin değişik noktalarındaki led ekranlarda ve sosyal medyada vatandaşın bilgisine sundu. 2014 yılından bu yana hangi müdürlüğün hangi alanlara ne kadar harcama yaptığı kalem kalem yer aldı. Bornova Belediyesi güçlü mali yapısı, yatırımlara ayırdığı yüksek oran ve yüzde 90'ları aşan bütçe gerçekleşme oranları ile dikkat çekiyor.

Sayıştay, bilgileri güvenilir buldu

Belediye bütçelerinde yüzde 70 ve üstü gerçekleşme oranı başarı olarak kabul edilirken Bornova Belediyesi'nde son 5 yılda bu oran yüzde 80'in altına hiç düşmedi. 2014 yılında 186 milyon 962 bin lira olarak yüzde 83,09 oranında gerçekleşen Bornova Belediyesi gelir bütçesi 2018 yılında 314 milyon 35 bin lira ve yüzde 94,01 gerçekleşme ile büyük bir artış gösterdi. 2014 yılında 180 milyon 965 bin lira olarak yüzde 80,4 oranında gerçekleşen Bornova Belediyesi gider bütçesi 2018 yılında 316 milyon 28 bin lira ve yüzde 90,28 gerçekleşme ile büyük bir artış gösterdi. Sayıştay Başkanlığı Müfettişlerinin Denetim raporunda da; Bornova Belediyesi'nin mali rapor ve tablolarının tüm yönleriyle doğru ve güvenilir bilgiler içerdiği belirtildi.