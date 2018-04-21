Bornova'nın Proje Tanıtım Ekibi çalışıyor

Bornova Belediyesi Halkla İlişkiler müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını gerçekleştirmekte olan Proje Tanıtım Ekibi, vatandaşlarla etkili iletişim sağlamak için yaptığı çalışmaları aralıksız sürdürüyor. Bornova Belediyesi'nin projelerinin tanıtılması ve vatandaşların görüşlerinin alınarak talep ve şikayetlerin dinlenerek sonuçların raporlanması çalışmalarını yürüten ekip bu güne kadar 26 bin 926 kişi ile iletişime geçti

İnsan odaklı belediyecilik anlayışı ile çalışmalar yapan Bornova Belediyesi Proje Tanıtım Ekibi ile vatandaşları dinliyor. Bornova Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren ekip, vatandaşlarla etkili iletişimin sağlanması, projelerin tanıtılması ve Bornovalıların görüşlerinin alınarak Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila ve ilgili birimlere iletilerek raporlanması konularında görev yapıyor. Bu kapsamda bu güne kadar 25.654 vatandaşa telefonla ulaşılırken, 1272 vatandaşla da yüzyüze görüşme sağlandı.

45 mahalleyi tek tek geziyoruz

Proje Tanıtım Ekibi'nin çalışmaları çerçevesinde vatandaşlarla yapılan telefon görüşmeleri sayesinde görüş ve öneriler not edilirken istek ve şikayetler de dinlenerek çözüme kavuşturuluyor. Ayrıca Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila'nın mahalle ziyaretlerine de eşlik ediliyor. Yüzyüze görüşme soruları ile memnuniyet düzeyi analiz edilirken, hizmet ve projeleri hakkında da bilgilendirme yapılıyor. Çalışmalar sonucunda ise elde edilen veriler, yeni projelerin temelini oluşturuyor.

Göreve geldiği günden bu yana insan odaklı belediyecilik anlayışı ve sorunlara yerinde çözüm hedefiile Çalışan Başkan Olgun Atila, "Ortak akıl hedefimiz için yapılan bu çalışmalar bizim için çok önemli. İlçemizde bulunan 45 mahalleyi ekibimizle birlikte tek tek geziyoruz. Ben vatandaşlarımız dinlerken ekibimizde onların isteklerini, beklentilerini ve şikayetlerini not ederek, anketler yapıyor" dedi.