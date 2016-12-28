Bornova'nın yüksek kesimlerine kar yağdı

Yüksek kesimlerdeki mahallelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Bornova Belediyesi Ekipleri alarma geçti

Vatandaşların yoğun kar yağışlı nedeniyle olumsuzluk yaşamaması için Bornova Belediyesi sorumluluk alanı içinde bulunan yollarda tuzlama ve kar temizleme çalışmalarına başladı. Yolları açma ve tuzlama çalışmalarını yerinde inceleyen Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila “İlçemizde yüksek kesimlerdeki mahallelerde etkili olan kar yağışına karşı tüm önlemlerimizi aldık. Ekiplerimiz teyakkuz halinde. Yurttaşlarımızın mağdur olmaması için gerekli çalışmaları yapıyoruz” dedi.



Kar yağışı nedeniyle Bornova’nın yüksek kesimleri beyaza büründü. Bornova Belediyesi ekipleri ise vatandaşların ulaşımda sorun yaşamamaları için kar yağışının ilk dakikalarından itibaren çalışmalarına başladı. Kurudere, Beşyol, Yaka mahalleleri gibi yüksek kesimlerdeki yollarda ekipler bir taraftan kar temizleme çalışmaları gerçekleştirirken diğer taraftan buzlanma ve araçların kayma risklerine karşı tuzlama yapıyor.



Çalışmaları yerinde inceleyen Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila meteorolojiden gelen kar yağışı uyarısı nedeniyle ekiplerin hazır halde beklediğini ve yağıştan hemen sonra ise çalışmalara başladıklarını belirtti. Başkan Atila “Vatandaşlarımızın kar yağışı nedeniyle herhangi bir sorun yaşamamaları için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kar temizleme ve tuzlama ekiplerimiz özellikle bağlantı yollarında yoğun şekilde çalışıyor. Etkili olan kar yağışının sorunlara değil sadece güzel manzaralara ve çocuklarımızın eğlencelerine vesile olması için çalışıyoruz” dedi.



