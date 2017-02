Bornova, Pınarbaşı'na doğalgaz geliyor

Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, Pınarbaşı Genç Girişimciler Derneği'nde gerçekleşen halk buluşmasında yurttaşların görüş, öneri ve dileklerini dinledi. Başkan Atila, Nar Kafe, belediye binasının yenilenmesi ve doğalgaz gibi konularda yapılacakları anlattı. Pınarbaşı Genç Girişimciler Derneği Başkanı Hasan Taşkıran da Başkan Atila'nın her konuda yanlarında olduğunu belirterek, 'Bildirdiğimiz sorunlara kısa sürede çözümler buluyor. Ayrıca proje ve hizmetleri de vatandaşların görüşleri doğrultusunda oluşturuyor. Başkanımıza bu duyarlı yaklaşımından dolayı çok teşekkür ediyoruz' dedi.

Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, mahalle buluşmaları programı kapsamında Pınarbaşı'nda yurttaşlarla buluştu. Başkan Atila, Pınarbaşı Genç Girişimciler Derneği'nde gerçekleşen buluşmada yurttaşların görüş, öneri ve dileklerini dinledi. CHP Bornova İlçe Başkanı Nevzat Kavalar'ın da katıldığı toplantıda yapılan ve yapılacak belediye hizmetleri ile ilgili bilgiler de verildi.

İlk olarak bir süredir çalışmaları devam eden Nar Kafe'nin önümüzdeki günlerde açılışı yapılacağını açıklayan Başkan Atila, 'Belediye şirketimizin işleteceği bu mekan, ucuz ve kaliteli servisi ile yurttaşlarımıza hizmet edecek. Mevcut belediye şube binamızı yenileyeceğiz. Yerine otopark, çok amaçlı şekilde kullanılacak düğün salonu gibi bir merkez yapacağız. Ayrıca doğalgaz şirketi yetkililerine Pınarbaşı'nın taleplerini ilettik. Birkaç ay içinde Pınarbaşı'na da doğalgaz gelecek' dedi.

Başkan Atila vatandaşların otobüs ve dolmuşların güzergahları ile ilgili talepleri konusunda da gerekli girişimlerde bulunacaklarını söyledi.



Başkan her zaman yanımızda



Pınarbaşı Genç Girişimciler Derneği Başkanı Hasan Taşkıran da Başkan Atila'nın her konuda yanlarında olduğunu belirterek, 'Bildirdiğimiz sorunlara kısa sürede çözümler buluyor. Ayrıca proje ve hizmetleri de vatandaşların görüşleri doğrultusunda oluşturuyor. Başkanımıza bu duyarlı yaklaşımından dolayı çok teşekkür ediyoruz' dedi.

CHP Bornova İlçe Başkanı Nevzat Kavalar da siyasetçilerin hizmet için var olduğunu hatırlattı. Kavalar, Başkan Olgun Atila'nın hizmet yolunda vatandaşların görüş ve önerileriyle hareket etmesinin önemine dikkat çekti.