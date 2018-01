Bornova Stadı ikinci yarıya hazır

Bornova Belediyesi Aziz Kocaoğlu Stadı, ikinci yarıya hazır. İzmir’in en üst liglerdeki iki temsilcisi Göztepe ile Altınordu’ya ev sahipliği yapan Stat, liglerin ara verdiği dönemde baştan aşağı elden geçirildi. Manuel hibrit çim çalışmasının yapıldığı Stat’ta, Video Yardımcı Hakem Uygulaması için gerekli olan teknik hazırlıklar da tamamlandı. Bornova Stadı’nın İzmir futbolu için çok önemli olduğunu söyleyen Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, “Bu sorumluluğumuzun bilinciyle liglerin ikinci yarısında her hangibir aksilik yaşanmaması için gerekli tüm çalışmaları yaptık” diye konuştu

Bornova Belediyesi, Bornova Stadı zemininin ağır kış koşullarından olumsuz etkilenmemesi için manuel bölgesel hibrit çim çalışması yaptı. Özellikle, stadın konumu gereği daha az güneş alan bölgeler, oyun alanı ile tribünler arasındaki bölümlerde dahil olmak üzere hibrit çimle kaplandı.



Süper Ligi’in ikinci yarısında uygulamaya geçecek olan Video Yardımcı Hakem Uygulaması için gerekli olan teknik hazırlıklar da yapıldı. Futbol Federasyonu’nun istediği noktalara internet ve elektrik erişimi sağlandı.



Hibrit Çim ve Video Hakem Uygulaması’na olanak sağlayacak altyapı çalışmalarının yanısıra, futbolseverlerin karşılaşmaları daha iyi şartlarda izlebilmeleri için deforme olan koltuklar yenileriyle değiştirildi, arızalı olanları tamir edildi. Bunlarla birlikte her hafta binlerce taraftarı ağırlayan stadın her köşesi elden geçirildi.



Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, Göztepe ve Altınordu’nun maçlarını oynadığı Bornova Stadı’nın İzmir futbolu için çok önemli olduğunu söyledi. Başkan Atila, “Bu sorumluluğumuzun bilinciyle liglerin ikinci yarısında her hangibir aksilik yaşanmaması için gerekli tüm çalışmaları yaptık” diye konuştu.