Bornova Stadı, liderleri takımları ağırlamaya devam ediyor

Bornova Belediyesi’nin İzmir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte kente kazandırdığı Bornova Stadı, Türkiye’nin lider takımlarını ağırlayacak. Süper Lig lideri Medipol Başakşehir ile 1. Lig lideri Göztepe, Bornova Stadyumu’nda Çarşamba günü saat 18.00’de karşı karşıya gelecek

Bornova Belediyesi’nin İzmir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte kente kazandırdığı Bornova Stadı bu hafta önemli bir karşılaşmaya ev sahipliği yapacak. Ziraat Türkiye Kupası F Grubu’nda mücadele eden Süper Lig lideri Medipol Başakşehir ile 1. Lig lideri Göztepe, Bornova Stadı’nda karşı karşıya gelecek. Bugüne kadar Bornova Stadı’nda oynadığı hiçbir maçı kaybetmeyen Göztepe’nin evinde ağırlayacağı Medipol Başakşehir ile yapacağı maç heyecanla bekleniyor.



Bornova Stadı İzmir’in gururu oldu



Bornova Belediyesi’nin bu sezon hizmete açtığı Bornova Stadı İzmir takımlarına ev sahipliği yapıyor. Seyirci kapasitesini 6 bin 500’den 11 bin 500’e çıkaracak ek tribün projesi de hazırlanan Bornova Stadı’nda geçtiğimiz hafta Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim de Altınordu-Manisaspor maçını Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila ile birlikte izlemişti. Devre arasında Müfit Erkasap ile birlikte ek tribün projesini de inceleyen Terim, Bornova Stadı’nı çok beğendiğini dile getirmişti.



Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, iki lider takımın Bornova Stadı’nda maç yapacak olmasından büyük bir mutluluk duyduklarını belirterek, “İzmir futboluna Büyükşehir Belediyemizle birlikte kazandırdığımız Bornova Stadı’nın İzmir takımlarının başarılar kazanmasına vesile olması en büyük mutluluğumuz. Daha önce stadımızda Sparta Prag’ın 19 yaş takımını da ağırlamıştık. Şim di de Süper Lig Lideri Medipol Başakşehir’i de en güzel şekilde ağırlayacağız. Tüm İzmirlileri bu heyecanlı maça davet ediyoruz” dedi.



