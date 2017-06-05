Bornova Stadı Süper Lig takımlarını ağırlayacak

Geçen yıl sezon başında kapılarını açan Bornova Stadyumu, Birinci Lig takımlarından Göztepe ve Altınordu’ya ev sahipliği yaptı. Her iki takım da Bornova Stadı’nın muhteşem seyirci ortamında oynadığı maçların çok büyük bir bölümünü kazandı. Altınordu Süper Lig şansını son anda kaçırırken, Göztepe Eskişehirspor’u yenerek İzmirlilere büyük bir sevinç yaşattı

Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila da ailesi ile birlikte Antalya’ya giderek Göztepe’yi bu zorlu mücadelede yalnız bırakmadı. Göztepe’nin Süper Lig maçlarını da Bornova Stadı’nda oynamasından büyük bir onur duyacaklarını belirten Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, “Göztepemize elimizden gelen tüm desteği vermeye devam edeceğiz. Bornova Stadı’nın kapasitesini 11 bine yükseltecek çalışmalarımız bu yıl için başlayacak.” dedi.



Bornova Belediyesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ortak çalışması ile geçen yıl açılan Bornova Stadı kentin bu eksiğinin giderilmesinde önemli bir rol oynadı. Birinci Lig takımları Bornova Stadı’ndaki muhteşem seyirci ortamında oynadığı maçların çok büyük bir bölümünü kazandı. Göztepe, Play-off finalinde Eskişehirspor’u yenip Süper Lig’e yükselerek İzmir’in bu konudaki hasretine son verdi.



Göztepe’yi Antalya’daki maçta da yalnız bırakmayan Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, futbolcu, teknik heyet ve yöneticileri kutladı. Göztepe’ye bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da destek olmaya devam edeceklerini vurgulayan Başkan Atila şöyle konuştu:



“Göztepemiz artık İzmir’in Süper Lig takımı. Göztepemizin Süper Lig maçlarında Bornova Stadımızda rakip takımları ağırlamaktan büyük bir onur duyacağız. Tüm imkanlarımızla Göztepemizin yanındayız. Bornova Stadımızın kapasitesini 11 bine çıkaracak projemize bu yıl içinde başlıyoruz. Stadımızın gerek seyirci kapasitesini gerekse diğer teknik imkanlarını daha da büyütüyoruz. Umarım, Göztepemizin Süper Lig’de şampiyon olduğu günleri de Bornova Stadımızda görürüz.”



