Bornova ve Karabağlar'da su kesintisi

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Bornova’nın Barboros, Gaziosmanpaşa ile Karabağlar’ın Devrim, Gazi ve Özgür mahallelerinde eskiyen ve kaçaklara neden olan branşman hatlarını yenileyecek

Bornova ve Karabağlar'da su kesintisi

Yenileme çalışmaları kapsamında Bornova’daki mahallelerde 1 Şubat 2017 ile 15 Şubat 2017, Karabağlar’daki mahallelerde 1 Şubat 2017 ile 20 Şubat 2017 tarihleri arasında aşağıda belirtilen sokaklarda 13.00 ile 16.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacak.

Bornova

Barbaros Mahallesi; Kamil Tunca Cad. 1-97 numaralar arası, Refik Tolga Cad. 1-47, 2 – 74 numaralar arası, 5301, 5302, 5303, 5304, 5305, 5306, 5307, 5308, 5309, 5310 sokaklar. Gaziosmanpaşa Mahallesi; 5401, 5401/2, 5401/1, 5402, 5403, 5404, 5405, 5406, 5407, 5408, 5409, 5410, 5411, 5412, 5413, 5414, 5415, 5418, 5419, 5420, 5421, 5422, 5427 sokaklar.



Karabağlar

Devrim Mahallesi; Eski İzmir Cad. 613-629, 656-742 numaralar arası, 3753/20, 3771, 3771/1, 3771/2, 3771/4, 3771/7, 3771/11 sokaklar.

Gazi Mahallesi;  3876, 3876/1, 3876/2, 3879, 3880, 3881, 3882, 3883, 3884, 3885, 3886, 3887, 3888, 3889, 3890, 3891, 3892, 3893, 3894, 3895, 3898, 3899, 3899/1 sokaklar.

Özgür Mahallesi;  3898/1, 3898/2, 3898/3, 3898/4, 3899/2, 3899/3, 3899/4, 3901, 3910, 3910/1, 3910/2, 3911, 3912, 3912/1, 3913, 3913/1, 3914, 3916, 3916/1, 3916/2, 3916/3, 3921, 3923 sokaklar.
 

Etiketler; #izmir #su kesintisi
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