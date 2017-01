Bornova'ya 2017'de bunlar yapılacak

Bornova Belediyesi 2017 yılında ilçeyi geleceğe taşıyacak önemli yatırımlara imza atacak. 302 milyon 750 bin liralık bütçe ile çalışmalarına başlayan Bornova Belediyesi, bu yıl içinde Bornova Stadyumu ek tribün projesinden yeni belediye hizmet binasına, yeni kültür merkezlerinden pazaryerlerine pek çok projeyi tamamlayarak hizmete açacak

Bornova Belediyesi 2017 yılında kullanacağı 302 milyon 750 bin liralık bütçesinin 52 milyon 500 bin lirasını fiziki projelere ayırdı. Yol yapımı, betonarme ve çelik köprüler, istinat duvarları, yeni parklar, yeşil alanların kazandırılması gibi pek çok yatırım planlanırken, Bornova’yı geleceğe taşıyacak önemli projeler de 2017 yılında hayata geçirilecek.



Yeni Belediye Hizmet Binası



Bornova Belediyesi’nin tüm birimlerini tek çatı altında toplayacak yeni belediye hizmet binasının yapımına 2017 yılı içinde başlanacak. Bornova Şehir Stadyumu’nun bulunduğu alana yapılacak olan yeni belediye hizmet binasının projesi yarışmayla 61 eser arasından seçildi. Birinci seçilen proje, tüm halkın rahatlıkla kullanabileceği kamusal açık alan kazandırması ve bu alanın belediye binası ile iyi entegre edilmiş olması özelliğiyle ön plana çıkıyor. Esnek kullanımlara cevap verebilecek şekilde projelendirilen belediye hizmet binası projesinde bir yeraltı otoparkı da bulunuyor.



Dost Market’e 4. şube geliyor



Merkez, Altındağ ve Doğanlar olmak üzere üç şubesi bulunan Dost Market’in 4. Şubesi Çamdibi’nde açılacak. Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelere yönelik olarak ihtiyaç duydukları ürünleri seçebilmelerini sağlamak için Dost Market'in raflarında 200'ün üzerinde ürün çeşidi bulunmaktadır. Gıda reyonlarının yanısıra temizlik ürünleri, giyim, ayakkabı, yakacak ve kırtasiye reyonlarının da bulunduğu Dost Market’e yaşlılık ya da sürekli hastalık nedeniyle ulaşmakta güçlük çekenler için alışveriş paketleri evlerine de teslim edilebiliyor.



Bornova Stadyumu için ek tribün yapılacak



İzmir takımlarına ev sahipliği yapan Bornova Stadyumu’nun 6 bin 500 olan seyirci kapasitesini 11 bine çıkaracak ek tribünler yapılacak. Böylece batı, doğu ve güney tribünlerine kuzey tribünü de eklenmiş olacak. Yeni tribünün zemin katında spor salonu bulunacak. Tribünün ek yapısında ticari amaçlı dükkan bölümleri ile restoran yeri de bulunacak.



Sokak hayvanlarını da unutmadılar



Bornova Belediyesi Pınarbaşı’ndaki 5 dönüm alanda, Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’ni hayata geçirecek. Bornova sokak hayvanlarıyla ilgili her türlü işlemin gerçekleştirilebileceği modern bir alan kazanırken, burada bir hayvan eğitmeni istihdam edilecek. Uygun olan köpekler burada eğitilerek arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılacak. Ayrıca görme engelli vatandaşlara yardımcı olabilecek köpekler de burada yetiştirilecek.



Yaşlı ve gebeler için özel merkez



Bornova Belediyesi yaşlı aktivite merkezi de bu yıl içinde kurulacak. 523/1 Sokak’taki merkezde yaşlılar için etkinlikler ve talepleri doğrultusunda kurslar düzenlenecek. Alzheimer hastaları için de özel etkinlikler planlanacak. Ayrıca Evka-4’de bir Gebe Eğitim Merkezi de açılacak. Burada da başvuran gebelerin ayrıntılı muayeneleri yapılarak doğuma hazırlık kursları verilecek.



Çiftçiye destek



Bornova Belediyesi tarıma ve çiftçiye yeni projelerle bu yıl da destek vermeye devam edecek. Nisan ayında tohum takas şenliği yapılacak. Bu yıl ilk kez “Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bilimi Kursu” ile “Aşılama ve Budama Kursu” düzenlenecek. Geçen yıl başlatılan “Arıcılık Eğitimi ve Yaygınlaştırılmasıs Kursu” bu yıl da devam edecek. İlgilenen vatandaşlar kurslara katılmak için Bornova Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’ne başvurabilecek. Kayadibi’ndeki arılığa 2500 fidan dikilecek.





Ulaşımda tasarruf dönemi



Farklı müdürlüklerdeki araçlar tek havuzda toplanacak. Araç takip sistemi aktif hale getirilerek tasarruf edilmesi sağlanacak. Spor müdürlüğünde kullanılan otobüsler kültür gezilerinde ve kadınlara yönelik gezilerde kullanılacak. Etkinliklerinde mümkün olduğunca belediye araçları kullanılarak tasarruf sağlanacak.



Coğrafi Bilgi Sistemi devreye giriyor



Bornova Belediyesi Coğrafi Bilgi Sistemi devreye girecek. İmar durumu belgesi internet üzerinden sorgulanabilecek. BELGEM’de kurs gören öğrencilerin velileri, not ve devam gibi bilgileri internet üzerinden takip edebilecek.



Mobil ekipler geliyor



2017’de mobil ekip uygulaması kullanılmaya başlanacak. Sahada çalışan belediye ekiplerinin mobil cihazlarına kurulacak uygulama aracılığıyla, vatandaşların şikayet ve talepleri anında iletilecek. Sahadaki ekip iletilen sorunlara yerinde çözüm üretecek.



Karaçam Çocuk Köyü



Karaçam Mahallesi’nde çocukların sportif faaliyetlerini gerçemleştirebilecekleri, aileleriyle beraber doğayla içiçe vakit geçirebilecekleri alternatif bir spor, eğlence, dinlenme ve öğrenme mekanı oluşturulacak. Karaçam Çocuk Köyü ismi verilecek proje kapsamında çocuklara yönelik atölye çalışmaları da düzenlenecek.





Altındağ Cep Parkı



Kemalpaşa Caddesi ile Kıvanç Caddesi’nin kesişiminde yer alan ve daha önceden belediye hizmet binası olarak hizmet veren alanda cep parkı düzenlemesi yapılacak. Alanda bulunan trafonun üzeri yeşil bitki örtüsüyle kaplanacak, oturma grupları ve bitkilendirme çalışması yapılacak.



Bornova seminerleri devam edecek



Kentlilik bilinci ve kente aidiyet duygusunun geliştirilmesi amacıyla düzenlenen “Geçmişten günümüze Bornova” ve “Bornova’da kadın ve yaşam” konulu seminerler devam edecek. Konuşan duvarlar projesi kentteki yeni bölgeleri resim ve çizimlerle renklendirecek. Üniversitelerle işbirliği yapılarak oluşturulan ‘Bornova İçin Fikirler’ projesinin üçüncü kitabı basılacak, dördüncü sergisi yapılacak. Böylece üniversite öğrencilerinin tasarladığı kentsel mekanlar kamuoyunun gündemine sunulmuş olacak.



Bornova Çocuk Dünyası



Projesi yarışma ile belirlenen Bornova Çocuk Dünyası Kazım Dirik Mahallesi’nde 3 bin 500 metrekare alana kurulacak. Bodrum kat, zemin kat ve birinci kat olmak üzere toplam 3 katlı olarak planlanan Çocuk Dünyası’nda 300 kişilik çok amaçlı salon, eğitim atölyeleri, kafeterya, sergi alanları, deprem simülasyon odası, kütüphane, seminer odası, açık ofisler, yönetim ve çalışma odaları olacak. Yapının bodrum katında otopark da bulunacak.



Doğanlar Kültür Merkezi



Doğanlar Kültür Merkezi’nde Dost Market, Kadın Dayanışma Merkezi ve 300 kişilik düğün salonu gibi işlevleri bünyesinde barındıracak şekilde tasarlandı. 520 metrekare taban alanına oturan binanın toplam inşaat alanı 1700 metrekare olacak. Bina bodrum katı, zemin kat ve birinci kat olarak toplam üç kattan oluşuyor.



Atatürk Mahallasi Pazaryeri Sosyal Tesis ve Otoparkı



Atatürk Mahallesi Pazaryeri, bölge halkının ihtiyaçları doğrultusunda içinde çok amaçlı salon ve çocuk oyun alanı da olacak şekilde planlandı. İki blok şeklinde planlanan 96 tezgahlı Atatürk Mahallesi Pazaryeri’nde otopark, kafeterya, zabıta odası gibi bölümler de bulunacak. İki blok toplam 2 bin 800 metrekare alanda yapılacak.





İnönü Mahallesi Pazaryeri



İnönü Mahallesi Pazaryeri 110 tezgahlı olacak. İki blok olarak projelendirilen pazaryerinin bir bloğu 1600 metrekare, zabıta odası, ölçü tartı odası, çay ocağı gibi bölümlerin bulunacağı ikinci blok ise 150 metrekare alana oturacak.



Pınarbaşı Kültür Merkezi ve Cemevi



Bornova Belediyesi, Pınarbaşı Kültür Merkezi ve Cemevi’ni bölge halkının eğitim, kültür ve sosyal amaçlı toplantılarına ev sahapliği yapacak şekilde projelendirdi. Temeli atılan ve kaba inşaatı tamamlayanan Merkez yaz aylarında hizmete açılacak. Yaklaşık 400 metrekare taban alanına oturan Pınarbaşı Kültür Merkezi ve Cemevi toplam 1300 metrekare inşaat alanına sahip olacak. Binada sergi alanı, yemekhane, depo, iki çok amaçlı salon, okuma salonu, derslik ve çocuk bakım odası da bulanacak.



Atatürk Mahallesi Kültür Merkezi



Yapımı tamamlanan Atatürk Mahallesi Kültür Merkezi 2017’de hizmet vermeye başlayacak. 500 metrekare taban alanına oturan 3 katlı bina toplam 1500 metrekare kullanım alanına sahip olacak. 280 kişilik ve 336 kişilik iki çok amaçlı salonu bulunan Merkez’de otopark, mutfak, büfe gibi bölümler de yer alacak.





Eşya Bankası hizmete girecek



Bornova Belediyesi bu yıl hizmet vermeye başlayacak Eşya Bankası aracılığıyla paylaşım ve dayanışma duygusuyla hareket eden vatandaşların bağışladıkları yeni ya da ikinci el kullanılabilir düzeydeki ev eşyalarını dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlar ile öğrencilere ulaştıracak. Projenin tamir-tadilat ve bakım atölyesinde ev eşyalarının bakımı da yapılacak. Kullanılabilir durumdaki ev eşyaları ilçenin merkezi noktasında mağaza şeklinde düzenlenecek bir sergi salonunda ihtiyaca göre seçilerek talep edilebilecek. Bu hizmetten dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlar ile öğrenciler faydalanabilecek. Ayrıca Eşya Bankası projesine bağlı olarak her Salı günü Merkez Pazaryeri’nde Dost Kart sahibi öğrencilerin değiş tokuş ve satış yapabilecekleri stantlar oluşturulacak. Bu stantlarda Dost Kart sahibi öğrenciler, ihtiyaçları olmayan kitap, kırtasiye, ev eşyası gibi ürünleri takas yapabilecekler ya da satışa sunabilecekler.



Engelsiz Yuva



İleri bakıma ihtiyaç duymayan, yardım ile yürüyebilen, kısmen temel ihtiyaçlarını kendi başına karşılayabilen (tuvalet, yemek vb.), ortopedi ve ağır düzeyde zihinsel engeli bulunmayan engellileri kapsayan ‘Engelsiz Yuva’ Çamdibi’ndeki Engelsiz Yaşam Merkezi’nde hizmet vermeye başlayacak. Bu hizmet ile engelli bireylerin aileleri, sosyal aktivitelerini, kamu kurumlarındaki işlerini yapabilecekleri zamana sahip olabilecekler. Aileler engelli yakınlarını yarım gün bu merkeze bırakabilecek. Burada resim, halk oyunları, ritim, spor faaliyetleri gibi kurslar ve etkinlikler düzenlenecek.



Evka-3 Çocuk Aktivite Merkezi



Evka-3’te 3-5 yaş grubu çocuklara yönelik ‘Oyun ve Çocuk Aktivite Merkezi’ açılacak. İçinde oyun grupları, bilim ve müzik odasının bulunacağı ailelerin çocuklarını haftada 3 gün 3 saatliğine bırakabileceği Merkez’de, eğlence ve eğitim odaklı etkinlikler düzenlenecek. Bu arada 2016 yılında başlatılan ve 3 bin aileye ulaşılan “Hoşgeldin Bebek” projesi bu yıl da devam edecek. Yeni çocuk sahibi olan ailelere içerisinde anı albümünün yanısıra zıbın, havlu gibi çocukların temel ihtiyaçları arasında yer alan ürünlerin bulunduğu paketler hediye edilecek.





Atık Getirme Merkezi kurulacak



Bornova Belediyesi Atık Getirme Merkezi kurmak için çalışmalara başladı. Kağıt, plastik, metal, cam, ahşap, tekstil ürünleri, pil, akümülatör, floresan lambalar, elektrikli ve elektronik ekipmanlar, ilaç, atık yağlar, eski ev eşyası gibi hacimli atıklar, ömrünü tamamlamış lastiklerin burada biriktirilmesi planlanıyor. Atık Getirme Merkezi, Avrupa Birliği’nden hibe kredi sağlanan URBANREC projesiyle entegre edilerek burada toplanan kullanım ömrünü tamamlamış eşyaların yeni hammaddelere dönüştürülmesi hedefleniyor.



Yeni muhtarlık binaları yapılacak



Bornova’da geçtiğimiz yıl yapılan 10 muhtarlık binasına yenileri eklenecek. Muhtarların talep etmeleri durumunda yapılan binaların çevre düzenlemeleri de oluşturulacak. Muhtarların elektrik, su, telefon, internet faturalarının ödenmeye devam ederken kırtasiye malzemesi desteği de sürecek.



20 bin yeni metrekare park



Kazımdirik, Yeşilova, Erzene, Yaka, Yunus Emre, Barbaros ve Atatürk mahallelerinde 9 yeni park yapılacak. Bu parkların yapımıyla Bornova toplamda 20 bin metrekare yeni yeşil alana kavuşacak. Ayrıca Mevlana, Egemenlik, Yunusemre ve Karacaoğlan mahallelerinde toplam 86 bin metrekare alan ağaçlandırılacak. 63 mevcut parkta tadilat ve yenileme çalışmaları yapılacak. Bu çalışmalarla yeni yeşil alan miktarı 100 bin metrekareyi geçecek.



Naldöken ve Işıkkent Sahası açılacak



Bölgedeki amatör kulüplerin antreman yapması için projelendirilen Işıkkent Sahası kısa sürede kullanıma açılacak. Zemini kaplanan ve tel örgülerle çevrelenen sahanın soyunma odaları da yapıldı. Amatör maçların oynanabileceği nizami ölçülerdeki Naldöken Sahası’nın yapım çalışmaları da hızla devam ediyor. Etrafı kapatılan saha, yapılan drenaj çalışmasıyla zemin kaplamaya hazır hale getiriliyor. Sahayı çevreleyecek tel örgülerin monte edileceği istinat duvarları örüldü. Tüm bunlarla birlikte tesisin soyunma odalarının yapımına da başlandı.