Bornova'ya iki pazaryeri yapılıyor

Bornova Belediyesi Atatürk ve İnönü mahallelerinde iki pazaryeri yapacak. İki mahalledeki pazaryerinin projesi de bölge halkının ihtiyaçları doğrultusunda sosyal donatı alanları eklenerek hazırlandı

Atatürk Mahallesi Pazaryeri, içinde çok amaçlı salon ve çocuk oyun alanı da olacak şekilde planlandı. Yapı sosyal tesis olarak kullanılacak A Blok ve pazaryeri olarak kullanılacak B Blok olarak iki bölümden oluşacak. Sosyal tesis binası 970 metrekare, pazaryeri binası ise 1700 metrekare alana yapılacak. A Blok'ta 250 kişilik çok amaçlı salon ve kafeterya yer alırken, B Blok'ta ise 96 tezgahlı pazaryeri ve çocuk oyun alanı bulunacak.



İhale süreçleri



İnönü Mahallesi Pazaryeri 112 tezgahlı olacak. İki blok olarak projelendirilen pazaryeri toplam 2000 metrekare alanda yapılacak. 1900 metrekarelik alanda 112 tezgahlı pazaryeri bulunurken, 100 metrekarelik alanda zabıta ve çay ocağı gibi bölümleri içeren ikinci blok yapılacak. Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, Atatürk Mahallesi Pazaryeri'nin ihalesinin tamamlandığını, İnönü Mahallesi Pazaryeri'nin ihale hazırlıklarının da devam ettiğini söyledi. İki projenin de mahalle sakinlerinin istekleri doğrultusunda projelendirildiğini söyleyen Başkan Atila, 'İki pazaryerini de en kısa sürede tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine açacağız' dedi.



