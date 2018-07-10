Bornova yeni projelerle daha da güzelleşiyor

Bornova Belediyesi’nin yaptığı fiziki yatırımlar ilçede büyük bir dönüşüm başlattı. Ortak Akıl ilkesi ile hazırlanan projeler kapsamında farklı mahallelere modern pazaryerleri yapılırken, kültür merkezileri ile çocuklar için hazırlanan projeler de Bornova’ya değer kattı. Ayrıca muhtarlar için yapılan 11 adet yeni çalışma ofisinin sayıları arttırılırken, ilçe sınırları içinde yer alan yol ve tretuvarların bakım ve onarımı ile de çevre düzenlemeleri yapıldı

Bornova Belediyesi ilçede yaptığı fiziki yatırımlarla ilçeyi güzelleştiriyor. Ortak Akıl ilkesi ile çalışmalarına aralık vermeden devam ederken, yapılan anket çalışmaları sonucuna göre de yeni projeler üretiyor. Rutin olarak yapılan yol çalışmalarının yanında vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda yeni pazaryerleri, kültür merkezleri ve çocuklar için hazırlanan özel projeler de hayata geçiriliyor.

Pazar yerleri çoğalıyor

2018 yılının ilk 6 ayı için yapılan değerlendirmelere göre Atatürk Mahallesi’ne yeni yapılan Pazaryeri’nin yüzde 70’i tamamlandı. Bu yıl içinde hizmete girecek olan ve içinde kafeterya ve spor alında yer alan pazaryerinin kaba inşaatı tamamlanıp çevre düzenlemesi ve cephe kaplamalarına başlandı. Geçtiğimiz aylarda temeli atılan İnönü Mahallesi Pazaryeri inşaatı ise yüzde 25 seviyesine getirildi. Ayrıca Yeşilova Mahallesi’nde yapılan pazar alanı ise faaliyet vermeye başladı.

Yeni Muhtarlık Ofisleri artıyor

İlçede bulunan 45 mahalleden ihtiyaç duyulanlarına yapılan modern muhtarlık ofislerinin sayısı arttırıldı. Daha önce 11’i tamamlanan ofislere yeni 5 bina daha ekleniyor. Egemenlik, Serintepe, Kavaklıdere, Karacaoğlan ve Yunus Emre Mahallerine yapımı başlanan ofislerin yüzde 40’ı tamamladı.

Yollar yenileniyor

Bornova sınırları içinde kalan yol ve tretuvarların bakım ve onarım çalışmaları da yapılıyor. Pek çok noktada, otoparklar, bağlantı yolları, yeni kaldırımlar ve yürüyüş yolları çalışmaları sürereken son 6 ay içinde yaklaşık 4.230 metre yol asfaltlandı. 6 buçuk kilometre alanada parke taş yol yapılırken, 6 kilometre tretuvar yapıldı. Ayrıca ihtiyaç duyan tüm okullara bakım onarım desteği verildi.

Yeni projeler yolda

Bornova Belediyesi yapımı tamamlanan ve devam eden yatırımların yanısıra yeni projeleri hayata geçirmek için de çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda içinde dost market, düğün salonu, soğuk hava deposu, kadın danışma merkezinin de bulunacağı Doğanlar Kültür Merkezi inşaatında sona gelindi. Yakın zamanda hizmete girmesi planlanan merkezin, yapı imalatı tamamlanırken, çevre düzenlemesine başlandı.

Çocuklara yönelik projeler

Çocuklara yönelik olarak Çocuk Dünyası, Çocuk Köyü ve Hayal Bornova projelerini hazırlayan Bornova Belediyesi, bunlardan ilkinin yapımına başladı.Çocukların keşfederek öğrenebilecekleri, aileleri ile birlikte keyifli vakit geçirebilecekleri alternatif bir eğitim ve eğlence mekanı olarak planlanan Bornova Çocuk Dünyası inşaatına başlandı.

Ayrıca ilçe genelinde parklarda bulunan spor sahalarının da bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Göreve geldiği günden bu yana ‘Ortak Akıl’ ilkesi ile hareket ettiklerini ifade eden Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, “Vatandaşlarımızın yaşam standartlarını yükseltmeyi hedefliyoruz. Bunun için yaptığımız fiziki yatırımların insanlarımızın günlük yaşam kalitesini artırmaya yönelik önemli hizmetler olduğunu düşünüyoruz” dedi.