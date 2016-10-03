Her zaman sporcu ve spor kulüplerinin yanlarında olacaklarını belirten Başkan Olgun Atila, 'En önemli yatırım insana yapılan yatırım. Bunun önemli araçlarından biri de spor' dedi. Bornova Belediyesi'nin İzmir'e kazandırdığı Atatürk Spor Kompleksi'nde düzenlenen törende amatör spor kulüplerinin yönecileri, amatör spora verilen destekler nedeniyle Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila'ya teşekkür etti.



Bornova Futbol Kulüpleri Derneği Genel Sekreteri Mehmet Turu kulüplerin pek çok ihtiyacının olduğunu belirterek, yapılan yardım nedeniyle Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, belediye meclis üyeleri ve emeği geçenlere teşekkür etti. Turu, Bornova Belediyesi'nin spora yaptığı tesis yatırımları nedeniyle de büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.







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