Bornova’da Bayram birlikteliği

Bornova, Ramazan Bayramı’nı birlik ve dayanışma ruhuyla karşıladı. Bornova Belediyesi çalışanları Ayfe Feray Açıkhava Tiyatrosu’nda düzenlenen törende bayramlaştı, Fen İşleri Şantiyesi’ndeki iftarda biraraya geldi. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün düzenlediği etkinlikte de Bornovalı çocuklar bayram sevincini yaşadı. Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, ailesi ile birlikte Bornova Nevvar Salih İşgören Huzurevi sakinlerini ziyaret etti. Başkan Atila, yaş almış büyüklerimizin ellerini öpüp, bayramlarını kutladı

Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, Ramazan Bayramı öncesinde çalışanlarla bayramlaştı. Büyükpark’taki Ayfer Feray Açıkhava Tiyatrosu’nda düzenlenen bayramlaşmada Bornova Belediyesi’nin büyük bir aile olduğunu ifade eden Başkan Atila, birlik ve beraberlik içinde çalışmaya ve hizmet üretmeye devam edeceklerini belirterek şöyle konuştu:



“Ramazan Ayı boyunca belediye olarak dayanışma ruhunu ön plana çıkarmak için elimizden geleni yaptık. En büyük dileğim toplumumuzdaki birlik ve dayanışma ruhunun sonsuza kadar sürmesi. 3.5 yıldır birlikte çalışıyoruz. Kentimizdeki hizmetlerimizi birlikte gerçekleştiriyoruz. Önemli projeler hayata geçiriyoruz. Hepinize katkılarınızdan dolayı teşekkür ederim”dedi.



Bornova Belediyesi ailesi Razaman Bayramı öncesi, Fen İşleri Şantiyesi’nde verilen iftar yemeğinde buluştu. Başkan Olgun Atila da, işçisinden memuruna tüm çalışanların yerini aldığı iftar programına bürokratları ve meclis üyeleriyle ile birlikte katıldı. Fen İşleri, Temizlik İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün şantiye şefleri, “Her zaman yanımızda” dedikleri Başkan Atila’ya çiçek vererek teşekkür etti.





Çocuklar bayram neşesini yaşadı

Yaş almış büyüklerimiz unutulmadı

Bornovalı çocuklar Bornova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün organizasyonuyla bayram neşesini erkenden yaşadı. Büyükpark içindeki Gençlik Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte dans edip şarkılar söyleyen çocuklar gönüllerince bir gün geçirdi. Çocuklara çeşitli hediyeler de verildi.Bornova Belediyesi, Ramazan Bayramı’nda çocuklar gibi yaş almış büyüklerimizi de unutmadı. Başkan Olgun Atila, ailesi ile birlikte Bornova Nevvar Salih İşgören Huzurevi sakinlerini ziyaret etti. Başkan Atila, ellerini öpüp, bayramlarını kutladığı yaş almış büyükleriyle bol bol sobet etti. “Sizler bizleri bugünlere getiren en değerli varlıklarımızsınız” diyen Atila, Bornova Belediyesi’nin özel olarak hazırlattığı ikramları sundu.