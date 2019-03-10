Bornova’da Çocuk Kulübü’nün üye sayısı 10 bini aştı

Bornova’da Mart ayında doğan 137 Çocuk Kulübü üyesinin doğum günü hep birlikte kutlandı. Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen doğum günü partisinde Sıcakkan Çocuk Tiyatrosu’nun ‘Deniz Kızı’ adlı oyununu izleyen minikler doğum günü pastasını da hep birlikte kesti.

Bornova Belediyesi’nin 2017 yılında hayata geçirdiği ve bugün 10 bin 124 üyesi bulunan Çocuk Kulübü, her ay düzenlediği toplu doğum günü kutlamalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta düzenlenen partide de Mart ayında doğan çocuklar biraraya geldi. Önce tiyatro izleyen çocuklar sonra doğum günü pastasını kesti.

Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen etkinlikte ilk olarak Sıcakkan Çocuk Tiyatrosu’nun ‘Deniz Kızı’ adlı oyunu sahnelendi. Çevre kirliliğinin ele alındığı eğlenceli tiyatro gösterisi çocukların beğenisini kazandı. Gösterimin ardında ise kutlamaya katılan 137 minik oyuncularla birlikte pasta kesti. Ayrıca aileleri ve yakınlarıyla birlikte doğum günü kutlamanın heyecanını yaşayan miniklere parti sonunda kumbara hediye edildi.