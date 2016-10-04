Mimari Projesi yarışmayla belirlenen Bornova Çocuk Dünyası, Bornova Belediyesi’nin dün yapılan Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda gerçekleştirilen sunumla tanıtıldı. Mimar Dr. Orkun Özüer'in öncülüğünde hazırlanan Yüksek mimarlar Kerem Çınar ve Görkem Rabia Evkaya'ya ait projenin sunumu yapıldı. Yüksek Mimar Evkaya, Türkiye çapında 58 projenin katıldığı yarışmada birinci olan projeyi tüm detaylarıyla meclis üyelerine anlattı.





Çocuklar özel tesis



Çocuklar için hayata geçirdiği yatırım ve projeleriyle UNICEF’in Çocuk Dostu Kent ilan ettiği Bornova Belediyesi, kısa süre içerisinde inşaatına başlayacağı Çocuk Dünyası’nı çocukların keşfederek öğrenip, aileleri ile birlikte keyifli zaman geçirebilecekleri alternatif bir eğitim ve eğlence mekanı olarak planlanıyor. Bornova Çocuk Dünyası’nda 4-12 yaş grubu çocukların ‘bilişsel’, ‘ fiziksel/motor’, ‘sosyal’, ‘duygusal’ beceri ve gelişimini destekleyen sergi, bilgi, deneyim ve atölye alanları yer alacak. Ayrıca tesis içerisinde dijital ve sesli kitapların da yer alacağı okuma salonu olacak. Kazım Dirik Mahallesi’nde 6.100 metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 8.200 metrekarelik alanda yapılacak mekanda, doğum günü gibi özel kutlamalarda da kullanılacak çok amaçlı salon da yer alacak.



En kısa sürede bitireceğiz



Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, göreve geldiklerinden bugüne kadınlara, çocuklara ve engelli bireylere pozitif ayrımcılık yaptıklarını hatırlattı. Çocuk Dünyası projesine büyük önem verdiklerini ifade eden Başkan Atila, “Çocuklara yönelik olarak bugüne kadar yaptığımız çalışmalarla herkese örnek olduk. Bu özel projeyi hayata geçirdiğimizde de bu konudaki öncülüğümüz sadece İzmir’de değil, Türkiye genelinde tescillenecek. Buradan ülkemizin dört bir yanından gelecek çocuklar yararlanacak. Bu özel mekanın temelini 2017 yılında atıp, en kısa sürede bitirmek istiyoruz” dedi.







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