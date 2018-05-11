Bornova’da çocuklara özel bir dünya kuruluyor

Çocuk Kulübü, Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezleri, Dost Bilim Evi gibi projeleriyle çocuklara yönelik önemli çalışmalar yapan Bornova Belediyesi, Türkiye’ye örnek olacak Çocuk Dünyası, Çocuk Köyü ve Hayal Bornova projeleri için düğmeye bastı. Türkiye'de az sayıda bulunan çocuk müzesi yapılarına nitelikli bir örnek olacak Çocuk Dünyası'nın temeli törenle atıldı

Çocuklara yönelik olarak Çocuk Dünyası, Çocuk Köyü ve Hayal Bornova projelerini hazırlayan Bornova Belediyesi, bunlardan ilkinin yapımına başladı. Çocukların keşfederek öğrenebilecekleri, aileleri ile birlikte keyifli vakit geçirebilecekleri alternatif bir eğitim ve eğlence mekanı olarak planlanan Bornova Çocuk Dünyası’nın temeli törenle atıldı.

Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila’nın ev sahipliğinde gerçekleşen tören, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, vatandaşlar ve çocukların katılımıyla gerçekleşti. Kazım Dirik Mahallesi, Forum Bornova karşısı, 372/12 Sokak'taki 3 bin 500 metrekarelik alanda projelendirilen Çocuk Dünyası’nın temel atma butonlarına çocuklarla birlikte basıldı.

Turizm hedeflerimize katkı sağlayacak

Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, sanayi ve eğitim kenti Bornova’yı tasarım, inovasyon ve turizmde de marka haline getirmeyi amaçladıklarını belirtti. Bu anlamda ilk olarak tarihi ve doğal değerleri ön plana çıkarmak amacıyla kültür turları düzenlediklerini hatırlatan Başkan Atila, “Çocuk Dünyası Projesi tamamlandığında Türkiye’nin dört bir yanından aileler İzmir’e gelecek. Ardından Karaçam’da doğayla iç içe bir ortamda projelendirdiğimiz Çocuk Köyü ve Pınarbaşı’nda hayata geçireceğimiz Hayal Bornova projeleri gelecek. Geleceğimiz olan çocukların, eğlenirken öğrenmelerine yönelik olarak gerçekleştireceğimiz bu üç proje turizm hedeflerimiz doğrultusundaki en önemli yatırımlarımız arasında” dedi. Büyükşehir Belediyesi’ne ve projeye katkı koyan Yaşar Grubu ile projenin mimarlarına teşekkür eden

Başkan Olgun Atila, konuşmasını; “Biz Bornova Belediyesi olarak geleceğe yatırım yapıyoruz. İzmir bu ülkenin umudu. Bu anlayışla çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz” sözleriyle noktaladı.

Bornova’da büyük değişim sözkonusu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ise yıllardır sanayi ve eğitim kenti kimliğiyle ön plana çıkan Bornova’nın önünde büyük bir değişimin söz konusu olduğunu söyledi. Sanayi kuruluşlarının artık organize sanayi bölgelerine kaydığını vurgulayan Kocaoğlu, “Bornova ve İzmir’in eğitimin yanısıra turizm, kültür ve sanatla büyümesi gerekiyor. Çocukların bilimin şığında yetişmesi, İzmir’in bir tasarım ve inovasyon kenti olması çok önemli. Bu proje de bu amaca yani; çocuklarımıza, geleceğimize yönelik bir proje” dedi.

Kocaoğlu’ndan Atila’ya övgü

Bir belediye başkanının hedefinin kentin yaşam kalitesini topyekün yukarı çekmek olması gerektiğine vurgu yapan Aziz Kocaoğlu, “Bunu yaparken de popülist yatırımlardan kaçınmak, doğru yatırmları gemiyi karaya oturtmadan yanaştırmak gerekiyor. İşte Olgun Atila bunu yapıyor. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bizden sonraki jenerasyonun en başarılı isimlerinden. Bir Bornovalı olarak kendisini çok yakından tanıyorum. Böyle bir değeri ülke siyasetine kazandırdığım için çok mutlu ve gururluyum. O, hayal peşinde koşmayan, gerekenleri yapan, sadece kentine hizmet etmek için yarışan bir isim.

Özel alanları ile dikkat çekecek

3 bin 500 metrekare alan içerisinde 2 bodrum, zemin kat ve birinci kat olmak üzere toplam 4 kat olarak tasarlanan Bornova Çocuk Dünyası, ülkemizde az sayıda bulunan çocuk müzesi yapılarına nitelikli bir örnek olacak. 1500 metrekaresi açık alan olmak üzere 9100 metrekare kapalı inşaat alanına sahip bu özel proje, çocukların eğlenirken eğitim-öğretim alabilecekleri fonksiyonları barındıran mekanları ile dikkat çekecek, 4-12 yaş grubu çocukların bilişsel, fiziksel, sosyal, duygusal becerilerinin gelişimine destek olacak. 1200 metrekarelik 1'inci bodrum kat, otopark olacak. 3 bin 600 metrekare alana sahip 2'inci bodrum katta çocukların eğlenirken; eğitim alabilecekleri çiçek bahçesi, banka, belediye, postane, zaman yolculuğu gibi bölümlerin olduğu sergi bulunacak. 2 bin 150 metrekarelik zemin katta 250 kişilik çok amaçlı salon, fuaye, kafeterya, 4 adet atölye, sergi alanları ve deprem simülasyon odası yer alacak. Diğer sergi alanları, idari ofisler, seminer odası ve okuma odası 2150 metrekare alandaki 1. katta olacak.

Projesi yarışma ile belirlenmişti

Bornova Belediyesi, Çocuk Dünyası’nın mimari projesini yarışmayla belirlemiş, Türkiye çapında düzenlenen yarışmaya 58 proje katılmıştı.

5’i mansiyon olmak üzere 8 projenin ödüle layık görüldüğü yarışmada birinciliği Yüksek Mimar Dr. Orkun Özüer’in öncülüğünde mimarlar Kerem Çınar ve Rabia Evkaya’dan oluşan ekip elde etti. Temel atma töreni yapılan alanda, yarışmada birinciliği elde eden proje, uygulama projesi olarak hayata geçirilecek.