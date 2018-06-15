Bornova’da çocuklara özel dünyalar kuruluyor

Bornova Belediyesi, Çocuk Dünyası, Hayal Bornova, Karaçam Çocuk Köyü projeleriyle Bornova’da çocuklara özel bir dünya kuruyor. Bir yandan Türkiye’ye örnek olacak projeleri, Çocuk Dünyası’nın temelini atarak başlatan Bornova Belediyesi, bir yandan da Dost Bilim Evi ve Genç Kaşifler Bilim Evi’nde geleceğin bilim adamlarını yetiştirip Çocuk Kulübü ile de eğlenceli vakit geçirmelerini sağlıyor. Bornova Belediyesi, spordan bilime, sanattan eğitime pek çok projeyi çocuklar için planlayıp hayata geçiriyor

Bornova Belediyesi, çocuklara daha güzel bir gelecek hazırlamak için üç büyük proje hazırladı. Bunlardan ilki olan Çocuk Dünyası’nın temeli atılırken, Karaçam Çocuk Köyü ve Hayal Bornova projelerinin hazırlıkları sürüyor. Bir yandan da 7-14 yaş arası çocukların sosyalleşmelerine ve eğlenceli vakit geçirmelerine aracılık etmek için ‘Çocuk Kulübü’nü kuran Bornova Belediyesi, Dost Bilim Evi çatısı altında Bornovalı çocukları bilim eğitimi veriyor.

Bornova Çocuk Dünyası

Projesi yarışma ile belirlenen Bornova Çocuk Dünyası Kazım Dirik Mahallesi’nde 3 bin 500 metrekare alana kurulacak. Bodrum kat, zemin kat ve birinci kat olmak üzere toplam 3 katlı olarak planlanan Çocuk Dünyası’nda 300 kişilik çok amaçlı salon, eğitim atölyeleri, kafeterya, sergi alanları, deprem simülasyon odası, kütüphane, seminer odası, açık ofisler, yönetim ve çalışma odaları olacak. Yapının bodrum katında otopark da bulunacak.

Karaçam Çocuk Köyü

Karaçam Çocuk Köyü, Karaçam Mahallesi’nde çocukların sportif faaliyetlerini gerçekleştirebilecekleri, aileleriyle beraber doğayla içiçe vakit geçirebilecekleri alternatif bir spor, eğlence, dinlenme ve öğrenme mekanı oluşturmak amacıyla tasarlandı. Yaklaşık 35 dönümlük alan üzerinde kurulacak olan Karaçam Çocuk Köyü’nde amatör ve profesyonel takımların antrenman yapabilecekleri toplamda 640 kişilik tribün kapasiteli 2 adet çok amaçlı saha ile 725 kişilik tribün kapasiteli 1 adet futbol sahasının yanı sıra, spor kulüpleri, okullar, gruplar ve ailelerin konaklamasına yönelik 56 kişi kapasiteli tesisler yer alacak. Projede restoran, kafeterya, oyun ve etkinlik alanları ve seyir terasları da bulunacak. Karaçam Çocuk Köyü günübirlik gelen ziyaretçiler için de kent yoğunluğundan kaçabilecekleri alternatif bir eğlenme ve dinlenme mekanı olacak.

Hayal Bornova

Temel felsefesi eğlendirirken öğretmek olan Hayal Bornova projesinin Pınarbaşı’nda 24 dönüm alan üzerine kurulması planlanıyor. Proje alanının ön dört dönümlük bölümünde, Ege Bölgesi’nin tarihi ve turistik değerleri ile doğal güzelliklerinin, 1/25 ölçekte hazırlanmış yapısal maketleri; aynı ölçeğe indirgenmiş yaşayan bitkisel peyzajı, hareketli, görsel ve işitsel çehresi ile desteklenerek, yaşadığı dönemin veya hala içinde bulunduğu alanın atmosferini yansıtacak bir tasarım anlayış ile sergilenecek. Aynı zamanda, eserlerin yazılı tarihi ile de ziyaretçilerin aydınlatılması ve geçmişimize daha bilinçli bir bakış açısı ile bakmaları sağlanacak. Pınarbaşı’nda bir hayali gerçekleştireceklerini belirten Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, “Hayal Bornova, hem çocuklarımızın gelişimine hem de bölgedeki

kentsel dönüşüme büyük katkı sağlayacak” dedi.

Çocuk Kulübü çok beğenildi

Bornova Belediyesi Çocuk Kulübü, 7-14 yaş arasındaki çocukların sosyalleşmelerine ve tiyatrodan spora farklı etkinliklerle eğlenceli ve kaliteli vakit geçirmelerine aracılık ediyor. Çocuk Kulübü, üye olan çocukların pek çok etkinliği birlikte yapmalarına imkan sağlıyor.

Herşey çocuklar için

Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, çocuklara yönelik hizmetlere büyük önem verdiklerini belirterek, “Çocuklar bizim geleceğimiz. Geleceğimiz olan çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirmek de bizim görevimiz. İşte bu nedenle herşeyimiz dediğimiz çocuklarımız için en büyük en güzel projeleri hazırladık. Çocuk Dünyası’nın temelini atmanın gururunu tüm Bornovalılarla birlikte yaşadık. Karaçam Çocuk Köyü ve Hayal Bornova projelerini de yine Bornovalılarla birlikte hayata geçirip çocuklarımızın geleceğinin daha güzel olması için çalışmanın mutluluğunu yine birlikte yaşayacağız” dedi.