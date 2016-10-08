Bornova Belediyesi bünyesinde halkın sosyal, kültürel ve sportif yaşantısına katkı sağlayarak, yaşam kalitelerini artırabilmek amacıyla açılan Bornova Belediyesi Dağcılık Kulübü (BOBEDAK) 3. sezonuna başlıyor. Yürüyüşlere katılanlar düzenlenen program kapsamında İzmir’in tarihi ve doğal güzelliklerini görme imkanı buluyor. Farklı yaş ve meslek gruplarından herkese açık olan yürüyüşün ilk rotası ise 9 Ekim Pazar günü Yamanlar- Kartepe-Çamiçi Mahallesi parkurunda gerçekleşecek. Mayıs ayı sonuna kadar devam edecek olan BOBEDAK’ın etkinliklerine katılmak isteyen vatandaşlar 999 29 29 dahili 1828-1826 Bornova Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü’nden kayıt yaptırabilir.



Haftada iki gün



Doğa yürüyüşü takvimi bu sezonda da yeni yerler keşfetmek isteyen vatandaşlar için farklı rotalarda gerçekleştirilecek. Haftada 2 gün olarak hazırlanan programda pazar günleri tüm katılımcılara açık olan yürüyüşler, Pazartesi günleri kadınlara özel olarak düzenlenecek.



Her hafta farklı parkur



İzmir ve Bornova’nın doğal güzelliklerinin farklı bir fiziksel aktivite yolu ile sunulduğu doğa yürüyüşleri her hafta farklı bir parkurda gerçekleşecek. Yamanlar Kartepe-Çamiçi Mahallesinden başlayacak ilk yürüyüşün ardından, Sasalı-Kuşcenneti Hayvanat Parkı, Homeros Vadisi, Sabuncubeli-Çörçön- Yakaköy gibi yerlere de gidilecek. Ayrıca tur kapsamında Kaynaklar Yangın Gölü, Nif, Kanyon, İkizgöller, Kayadibi, Ovacık Yaylası, Nif Altı, Gökdere Kanyonu, Gökdere Köyü, Hamza Baba, Ovacık Yaylası, Dededağ, Eğridere Köyü gibi bir çok farklı parkurda da yürüyüşler gerçekleşecek.



Programlara katılmak isteyenler www. bornova.bel.tr adresinden yürüyüş parkurlarının tarihi ve zamanları ile ilgili bilgi alabilir.



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