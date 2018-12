Bornova’da fiziki proje atağı

5 yılda yaklaşık 200 Milyar TL bütçe ayrılan Bornova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, modern pazar yerlerinden çok amaçlı kültür merkezlerine, dev spor tesislerinden köprü, yol ve kavşak düzenlemelerine pek çok yatırım ve çalışma gerçekleştirdi. İlçede Milli Eğitime bağlı 33 okulun bakım ve onarımını yapan Bornova Belediyesi, pek çok tesisin tadilatını da yaptı

Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi’ni Manisa Yolu’na bağlanması amacıyla geri çekilen Topçu Tugayı’na Çevre İstinat Duvarı, Nizamiye Binası, Depo ve Nöbetçi Kulübesi yapıldı. 2014-2018 yılları arasında ilçenin bir çok noktasında köprü geçişi ve kavşak düzenlemeleri yapılırken, 51,8 km parke kaplama yol, 141,5 km tretuvar, 6,7 km beton yol yapıldı. Aynı süreçte 54 km’lik yol asfalt kaplandı.

Çok amaçlı kültür kerkezleri

Atatürk Mahallesi Dr. Sırrı Aydoğan Kültür Merkezi, Pınarbaşı Kültür Merkezi ve son olarak hizmete açılan Prof. Dr. Sırrı Aydoğan Kültür Merkezi, Fen İşleri Müdürlüğü’nün en önemli çalışmaları arasında yer alıyor. Çok amaçlı olarak inşa edilen bu merkezler, bölgede yaşayan vatandaşların başta belediye hizmetleri olmak üzere pek çok ihtiyacını bir arada karşılamasını sağladı.

Dev spor tesisleri

Süper Lig maçlarına ev sahipliği yapan Bornova Stadı ile salon sporlarında ulusal ve uluslar organizasyonların adresi haline gelen Atatürk Spor Kompleksi, Bornova Belediyesi’nin en prestijli yatırımları arasında yer aldı. Fen İşleri’nin Müdürlüğü bünyesi’nde yapılan diğer önemli spor tesisleri ise Naldöken Bahri Altıntabak ve Iışıkkent Ata Ata Albayrak semt sahaları oldu. Ayrıca Kızılay, İzyuva, Yunus Emre, Yeşilçam, Yaka ve Eğridere’ye de sahalar yapıldı.

Modern Pazar yerleri

Sokak arasında pazaryeri kalmamasını hedefleyen Bornova Belediyesi, Atatürk ve İnönü Mahallesi’nde içerisinde sosyal donatı alanlarının da yer alacağı iki kapalı pazaryerininin inşaatlarını bitirme aşamasına getirdi. Yeşilova’da daha sonra kapalı yapılmak üzere geçici bir Pazar alanı oluşturulurken, Kızılay Mahallesi Pazaryeri’nin projesi hazırlandı.

Yeni muhtarlık binaları

Bornova Belediyesi’nin 2014 yılında kurduğu Kentsel Tasarım Müdürlüğü tarafından tasarlanan yeni muhtarlık ofisleri Fen İşleri Müdürlüğü’nün çalışmaları ile hayat buldu. İçerisinde tuvalet ve mini mutfağında bulunduğu 10 yeni muhtarlık binası yapıldı.

Bornova Çocuk Dünyası

Projesi, 2016 yılında düzenlenen mimari proje yarışması ile belirlenen elde Bornova Çocuk Dünyası’nın yapımına Kazım Dirik Mahallesi’nde başlandı. 2 bodrum kat, zemin kat ve birinci kat olmak üzere toplam 4 kattan oluşacaktır. 9.100 m2 kapalı inşaat alanı ve 1500 m2 açık alanı bulunucak 4 katlı yapının inşaat çalışmaları hızla devam ediyor.

Eski köy yerleşimleri yatırımla tanıştı

Yakaköy’e Futbol Sahası’nda bulunduğu rekreasyon alanı, Yeşilçam’a içerisinde taziye evi, halı sahanın da yer aldığı rekreasyon alanı, Eğridere’ye çim saha yapıldı. Aynı alandaki düğün salonunun çatısı kaplandı. Karaçam Mahallesi’nin meydan düzenlemesi yapılırken, bazı mahallere yeni muhtarlık binaları yapıldı, diğerleri ise yenilendi.

Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, her alanda olduğu gibi fiziki yatırımları da ihtiyaçlara, önceliklere ve vatandaşların taleplerine göre gerçekleştirdiklerini belirterek, “Yaptığımız yatırımlarla daha yaşanabilir bir kent yaratmayı hedefliyoruz. Yaptığımız fiziki yatırımların atıl kalmamasına ve her an yaşayan ve insanlarımızın yararlandığı tesisler olmasına özen gösteriyoruz” diye konuştu.