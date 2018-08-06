Bornova’da hayata engel yok

Bornova Belediyesi ve Duy-Kon Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi işbirliğiyle özel bir satranç turnuvası düzenledi. Büyükpark içindeki Bornova Belediyesi Gençlik Merkezi’nde düzenlenen turnuvada işitme engelli ve işitme engeli bulunmayan 62 sporcu yarıştı

Engellilerin hayatını kolaylaştırmak için çalışmalar yapan Bornova Belediyesi, çeşitli etkinliklerle engellilerin sosyalleşmelerine de katkıda bulunuyor. Bu kapsamda Büyükpark’taki Bornova Belediyesi Gençlik Merkezi’nde işitme engellilere yönelik olarak özel bir satranç turnuvası düzenlendi. Duy-Kon Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte işitme engelli çocuklar, işitme engeli bulunmayan çocuklar ile birlikte yarıştı.



Standart kuralların uygulandığı yarışma 2 ayrı kategoride gerçekleşti. İşitme Engelliler Kategorisinde Emircan Polat birinci olarak Duy-Kon’dan 250 TL’lik hediye çeki kazandı. 2’inci olan Altan Arsal 150, 3’üncü olan Furkan İncekoç ise 100 TL’lik hediye çeki aldı. Genel Kategoride ise Nazım Efe Özkeskin birinci olarak kol saati aldı. 2’inci Tuna Şahin MP 3, 3’üncü Ela Keskinler kulaklık kazandı. Heyecanlı geçen turnuvada çocuklar yapacakları yarışırken, aileler de Gençlik Merkezi’nin bahçesinde sohbet etti.

