İstihdama yönelik projeleriyle örnek olan Bornova Belediyesi’nin Uzman Pastacılar Derneği, İş-Kur ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile açtığı Uzman Pastacılık, Aşcılık, Barista ve Servis Elemanı Profesyonel Meslek Edindirme Kursu Evka-3’deki Mutfak Atölyesi’nde açıldı.



150 kursiyer eğitim alacak



Yoğun ilgi gören iş garantili kurs için 600’e yakın başvuru yapıldı. İlk etapta ön elemeyi geçen 75 kursiyer Pastacılık ve Aşçılık eğitimine başladı. Başvuruları tamamlanan Servis Elemanı ve Barista Kursu ise yine 75 kursiyerin katılımıyla önümüzdeki günlerde başlayacak.



Hafta 6 gün, günde 4 saat



Kurslar haftanın 6 günü, günde 4 saat olmak üzere 6 ay sürecek. Pratik ve teorik eğitimin verildiği kurs boyunca iki haftada bir kursiyerler dışında vatandaşların da katılabileceği workshoplar gerçekleştirilecek. İstihdam garantili meslek edindirme kursuna katılan kursiyerlere günlük 20 TL ücret ödeniyor, sigorta ve genel sağlık sigortaları yapılıyor. Kursiyerlere eğitim sonunda Usta-Yardımcı Belgesi verilecek.



İşsizliğin çözümü için işbirliği



Eğitime başlayan kursiyerleri ziyaret eden Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, kursun açılmasında emeği geçen tüm kişi ve kurumlara teşekkür etti. Ülkemizin en önemli sorunlarından olan işsizliğin azaltılmasında böylesi projlerin çok önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Atila, “Bornova Belediyesi olarak MTK Tekstilciler Sitesi ve Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü ile birlikte birlikte kadınlarımıza yönelik olarak hayata geçirdiğimiz iş garantili meslek kursumuz da devam ediyor. Amacımız işsizlik sorununun çözümüne en üst düzeyde katkıda bulunmak. Sorunları paylaşarak çözüyor, güzellikleri de yine paylaşarak çoğaltıyoruz. ” dedi.







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