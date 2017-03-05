Bornova’da kadınları güçlendiren eğitim

Bornova Kent Konseyi ve Kadın Adayları Destekleme Derneği (KADER) işbirliği ile hayata geçirilen ‘Kadın Yurttaşların Güçlendirilmesi’ başlıklı eğitim projesi tamamlandı

Bornova Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ayşen Ayten Kaya ile KADER Başkanı Fatma Tunç Köprülü arasında imzalanan işbirliği protokolü ile ‘Kadın Yurttaşların Güçlendirilmesi’ projesi hayata geçirildi. Bornova Kent Konseyi üyesi kadınlara yönelik olarak verilen eğitimleri tamamlayan 23 kadın ise sertifikalarını Altındağ Atatürk Kültür Merkezi’n de düzenlenen törenle aldı. ‘Kadın Yurttaşların Güçlendirilmesi’ projesi kapsamında veriken ve 6 hafta süren eğitimlerde, ‘Toplumsal cinsiyet, eşitlik’, ‘Tarihsel süreçte eşitlik mücadelesi’, ‘Kadına yönelik şiddet ve yasal haklar’, ‘Yerel yönetimler, görevleri, kent konseyleri, katılımcı belediyecilik ve mahalle’, ‘Hakların gelişimi ve hak temelli yurttaşlık’, ‘Kadın dostu kent’, ‘Etkili iletişim, dinleme, çatışma uzlaşma kültürü’, ‘Zaman yönetimi, verimli toplantı yapma, stresle başa çıkma, öfke kontrolü’ dersleri verildi.

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