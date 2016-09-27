İzmir'de insan yerleşiminin en az 8 bin 500 yıl öncesine dayandığını kanıtlayan kalıntıların çıktığı Yeşilova Höyüğü'ne ev sahipliği yapan Bornova'da düzenlenen ücretsiz kültür turları büyük ilgi görüyor. Bornova Belediyesi'nin kentin tanıtımına yönelik bir sosyal sorumluluk projesi olarak hayata geçirdiği turlara katılanlar; birçok ilkin yaşandığı kent olan Bornova konusunda bilgilendirilip, binlerce yıllık tarih yolculuğuna çıkıyor. Her hafta salı ve perşembe günleri olmak üzere düzenlenen turlar hem Bornovalılar hem de dışarıdan gelen turistler katılıyor.



Turlar Yeşilova Höyüğü'nde başlıyor



Kültür turu üzeri açık tur otobüsü ile Yeşilova Höyüğü'nde başlıyor. Kazı evi, kazı alanları, sergi salonları ve eğitim alanlarını gezen vatandaşlar tarih hakkında da arkeologlardan bilgi alıyor. Ayrıca höyük içinde hazırlanan neolitik köyde de zaman yolculuğuna çıkarak, binlece yıl öncesinde insanların yaşamları hakkında bilgi sahibi oluyor.



Atatürk Anı Evi ziyareti



Turda İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun başladığı konum olarak bilinen Belkahve'de ziyaret ediliyor. Bornova Belediyesi tarafından Belkahve sırtlarına yapılan Atatürk Anı Evi ziyaretçilerin duygusal anlar yaşamasına neden oluyor. İçerisinde kütüphane, işgal yıllarına ait eşyalar, dönemin kurtuluş mücadelesini anlatan fotoğraf ve maketler bulunan mekanda ziyaretçilere bilgilendirici videolar ve belgeseller de gösteriliyor.

Turlarda ayrıca 1877 yılında Türkiye'de oynanan ilk futbol maçına ev sahipliği yapan Bornova'ya yeni yapılan Bornova Stadyumu, kent merkezi ve Büyükpark gibi yerler gezilirken, Ege Üniversitesi içinde bulunan Türkiye'nin ilk Atatürk heykeli de görülebiliyor. Bornova'nın geçmişle geleceğin harmanlandığı bir kent olduğunu ifade eden Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, "Ülkemizde yaşanan bir çok ilkin bulunduğu ilçemiz tarihiyle dikkat çekiyor. Tarihi ve kültürel zenginliklerimiz bizim çok önemli. Düzenlediğimiz turlara kentimizi tanımak isteyen herkesi davet ediyoruz" dedi.







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