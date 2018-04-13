Bornova’da mutluluğa engel yok

Üniversite öğrencileri ve cihazla duyabilen işitme güçlüğü çeken çocuklar Bornova Belediyesi’nin düzenlediği seramik atölyesinde buluştu. “Çamurlar Şekil Alıyor Çocuklar Seramik Yapıyor” başlığı ile düzenlenen etkinlik Prof. Dr. Türkel Minibaş Gençlik Merkezi’nde yapıldı. Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila’nın da katıldığı etkinlikte minikler güzel bir gün yaşadı

Bornova Belediyesi’nce düzenlenen “Çamurlar Şekil Alıyor Çocuklar Seramik Yapıyor” etkinliği Büyükpark içindeki Gençlik Merkezi’nde gerçekleşti. Ahbap Grubu’nun üniversite öğrencileri ve Duy-Kon İşitme Engelliler Rehabilitasyon Merkezi işbirliği ile yapılan etkinlikte işitme cihazı kullanan ilköğretim öğrencilerinden oluşan 30 çocuk biraraya geldi. Üniversite öğrencileri ile çamurlara şekil veren minikler eğlenceli bir gün geçirdi. Çocukları bu özel günlerinde Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila’da yalnız bırakmadı.



Bornova Belediyesi’nin engelli bireyler için birçok proje hayata geçirdiğini hatırlatan Başkan Atila, “Belediye olarak sosyal sorumluluk projelerinin her zaman yanındayız. Bizim için hayata engel yok. Onların sosyal hayatın içinde yer alması için de elimizden geleni yapıyoruz” dedi.





