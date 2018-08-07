Bornova’da “mutluluk” veren buluşma

Bornova Belediyesi Çocuk Kulübü’nce hazırlanan “Mutluluk Atölyesi” projesi kapsamında İzmir’e gelen 63 yabancı öğrenci, renkli etkinliklerde Bornovalılarla buluştu

18-25 arası yaşlardaki öğrenciler, bir başka etkinlikte de Geleneksel Türk Mutfağı’nı tanıdı. Işıkkent’teki Bortar Yemek Fabrikası’na götürülen gençler, burada ustalarından keşkek, ayran aşı çorbası ve sütlaç yapımını öğrendi. Büyük Park’taki Uluslararası Gençlik Buluşması’nda da yöresel kıyafetler içindeki öğrenciler, şarkılar söyledi, hep birlikte dans etti. Gönüllerince eğlenirken kardeşlik ve barış mesajı veren gençlere, çevredeki vatandaşlar da katıldı.



Bornova Belediyesi Çocuk Kulübü’nün miniklerin yaz tatillerini en iyi şekilde değerlendirmesi amacıyla ’Oynarken İngilizce Öğreniyorum’ sloganı ile hayata geçirdiği “Mutluluk Atölyesi”ne katılan 18-25 arası 63 yabancı öğrenci, Bornovalılar ile buluştu. 18-25 arası yaşlardaki öğrenciler, bir başka etkinlikte de Geleneksel Türk Mutfağı’nı tanıdı. Işıkkent’teki Bortar Yemek Fabrikası’na götürülen gençler, burada ustalarından keşkek, ayran aşı çorbası ve sütlaç yapımını öğrendi.



Büyük Park’taki Uluslararası Gençlik Buluşması renkli etkinliklere sahne oldu. Aiesec Programı ile Dünya’nın dört bir yanındaki 20 ülkeden gelen gençler kurulan stantlarda ülkelerine özgü yemekleri tanıttı ve vatandaşlara ikram etti. Yöresel kıyafetler içindeki öğrenciler, şarkılar söyledi, hep birlikte dans etti. Gönüllerince eğlenirken kardeşlik ve barış mesajı veren gençlere, çevredeki vatandaşlar da katıldı.





400 çocuğa İngilizce eğitimi



Her yaş aralığında 400 çocuğun katıldığı proje kapsamında açılan atölyeler, Çamdibi Nedret Güvenç Sahnesi, Atatürk Mahallesi Dr.Sırrı Aydoğan Kültür Merkezi ve Bornova Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi olmak üzere üç farklı yerde açıldı. Haftada 4 gün olmak üzere 4 hafta süren atölyelerde dersler 70 dakika olarak verildi. 4 - 14 yaş arası çocuklar birbirinden farklı aktivitelerle eğlenirken, İngilizcelerini geliştirdi. Atölyelerde Aiesec ile İzmir’e gelen Kanada, Fransa,Sırbistan, Çin, Pakistan, Cezayir, Singapur, Rusya, Endonezya, Tunus, Romanya, Kırgızistan, Mısır, Azerbaycan, İspanya, Ukrayna,Arnavutluk, Fas, Ürdün ve İtalya’dan gelen gençler görev aldı.





