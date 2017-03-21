Bornova’da nevruz coşkusu

Baharın gelişini müjdeleyen Nevruz Bayramı Bornova’da renkli bir etkinlikle kutlandı. Bornova Belediyesi ile Iğdırlılar Derneği’nin düzenlediği Çamdibi Atatürk Parkı Amfitiyatrosu’ndaki Nevruz Şenliği coşkulu görüntülere sahne oldu

Baharın gelişini, doğanın canlanmasını simgeleyen Nevruz Bayramı Çamdibi Atatürk Parkı Amfitiyatrosu’nda düzenlenen etkinlikle kutlandı. Yöresel sanatçıların sahne aldığı etkinlikte asırlardır süregelen yumurta tokuşturma geleneği de yaşatıldı. Etkinliğe Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila ve Iğdırlılar Derneği Başkanı Gürsel Özdemir’in yanısıra CHP İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Sırrı Aydoğan, MHP Iğdır eski Milletvekili Sinan Oğan, CHP İzmir İl Başkanı Asuman Ali Güven, geçen dönem MHP’den İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Murat Taşer, CHP İzmir İl Yönetim Kurulu Üyesi Tuğrul Keskin, CHP Bornova İlçe Başkanı Nevzat Kavalar’ın yanısıra çok sayıda vatandaş katıldı. Birleşmiş Dünya Azerbaycanlılar Teşkilatı Başkanı Serraf Sabiroğlu’nun da katıldığı etkinlikte, Türkçe ve Azerice türküler söylendi.



Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, nevruzun bütün güzellliklerinin Bornova’da biraraya geldiğini söyleyeyerek, “Bolluk, bereket, baharın başlangıcı, toprağın yeniden uyanışını simgeleyen Nevruz Bayramımız kutlu olsun” dedi. Millet olarak huzur ve birlik beraberlik içinde, cumhuriyet çatısında ve Türk Bayrağı altında bugünlere kardeşçe gelindiğini ifade eden Başkan Atila, “Güzel bayrağımızın altında bugünlere kadar kardeşçe geldik. Birbirimize daha çok sarılmalıyız. Bugün herşeyden daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyacımızın olduğu günlerdeyiz. Bu cumhuriyet kolay kazanılmadı. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimize borcumuzu ödememiz gerekiyor” dedi.



Iğdırlılar Derneği Başkanı Gürsel Özdemir, Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila’ya Nevruz Bayramı etkinliğine katkılarından dolayı teşekkür etti.





