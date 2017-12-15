Bornova’da okuma yazma seferberliği

Bornova Belediyesi, Bornova Halk Eğitim Merkezi ve Bornova Kent Konseyi işbirliği ile okuma yazma bilmeyen vatandaşlar için düzenlenen ücretsiz okuma yazma kursları başladı. Mevlana Toplum Bilim Merkezi içinde hayata geçirilen proje kapsamında ilk olarak 20 kişiye eğitim veriliyor. 3 ay sürecek olan eğitimlere katılan kadınların küçük yaştaki çocukları ise ders saatlerinde sınıflarının yanında bulunan Çocuk Aktivite Merkezi’nde bakılıyor

Bornova Belediyesi bünyesinde açtığı ücretsiz kurslarla vatandaşın takdirini kazanıyor. Mutfak Atölyesi ve BORKEM(Bornova Konfeksiyon Merkezi) gibi meslek edindirme kurslarının yanında okuma yazma bilmeyenler için de kurslar düzenleniyor. Bornova Belediyesi, Bornova Halk Eğitim Merkezi ve Bornova Kent Konseyi işbirliği ile düzenlenen okur yazarlık kursları Mevlana Toplum Bilim Merkezi’n de başladı.





Kursa katılanların çocuklarına da bakılıyor



Kasım ayından bu yana devam eden kurslardan ilk olarak 20 kişi yararlanıyor. 3 ay sürecek olan eğitimler haftanın 2 günü 3'er saatlik periyotlarda yapılıyor. Gelen talepler doğrultusunda kurslar tekrar açılacak. Hayatlarında ilk defa eğitim alan kursiyerlerin küçük yaşlardaki çocukları ise aynı bina içinde bulunan Çocuk Aktivite Merkezi’n de bakılabiliyor. Ebeveynleri okuma yazma öğrenirken miniklerde eğlenceli aktivite ve oyunlarla zaman geçiriyor.



Mevlana Toplum Bilim Merkezi içinde verilen kursu ziyaret eden Bornova Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ayten Ayşen Kaya ve Bornova Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa Akkaya kursiyerlere başarılar diledi. Kursa katılan vatandaşlar okuma yazma bilmemenin hayatlarını nasıl zorlaştırdığını anlatarak kendilerine bu imkanı sunan Bornova Belediyesi’ne teşekkür etti.





Herkes okuma-yazma öğrenecek



Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila da okumanın yaşı olmadığını belirterek, "Hangi yaşta olursa olsun insan yeni bir şeyler öğrenebilmeli. Okuma yazma bilmeyen vatandaşlarımızın kurslara katılmaları büyük bir azmin göstergesidir. Hepsini tebrik ediyorum. Biz bu konuda seferberlik başlattık. İlçemizde okuma yazma kalmayan hiç kimse kalmayıncaya kadar kurslar devam edecek " dedi.