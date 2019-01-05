Bornova’da ortak akıl turları sürüyor

Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, ortak akıl ilkesi çerçevesinde gerçekleştirdiği mahalle ziyaretlerine Kavaklıdere Mahallesi ile devam etti. Yapılacak yatırımları yerinde belirlediklerini ifade eden Olgun Atila, “ Biz kentimizi ortak akılla birlikte yönetiyor, Bornovamızı geleceğe vatandaşlarımızla birlikte taşıyoruz“ dedi.

Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, göreve geldiği 2014 yılından bu yandan gerçekleştirdiği mahalle ziyaretlerine eski köy yerleşimi olan Kavaklıdere Mahallesi ile devam etti. İlgili birim müdürlerinin eşlik ettiği Başkan Atila, sokak sokak gezdi mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi. Kahvehanelere de uğrayan Atila, vatandaşlarla birlikte çay içip sohbet etti.



Kısa bir süre yeni çalışma ofisine kavuşan Mahalle Muhtarı Ömer Kaça’yı da ziyaret eden Başkan Atila, Bornova’nın dört bir yanında eşit hizmet götürmek için çalıştıklarını belirtti. Yapılacak yatırımları yerinde belirlediklerini ifade eden Olgun Atila, “Mahalle gezilerimiz sırasında eskikleri yerinde görüyor, vatandaşların talep isteklerini doğrudan kendilerinden alıyoruz. Biz kentimizi ortak akılla birlikte yönetiyor, Bornovamızı geleceğe vatandaşlarımızla birlikte taşıyoruz“ diye konuştu.



Muhtar Ömer Kaça ise son 5 yılda yapılan yatırımlarla mahallelerinin çehresinin değiştiğini belirterek, Başkan Atila’ya Bornova Belediyesi’ne teşekkür etti.



5 yılda neler yapıldı?



Çoğu toprak olan 14 sokağa alt yapıları tamamlandıktan sonra parke taşı döşendi. 2 bin 500 metrekare parke taşı yapılan mahallede ana yollar da asfaltları yenilendi. Mahalle’nin meydanına içinde oyuncaklar ve spor aletlerinin yanında oturma banklarının da bulunduğu bir park ve yeni muhtarlık ofisi yapıldı. Ayrıca Kavaklıdere’nin içinden geçen dere İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarıyla ıslah edildi. Çevresi korkuluklarla kapatılarak güvenli hale getirildi. Aynı şekilde Mahalle’nin girişinde bulunan mezarlığın duvarları da yapıldı.