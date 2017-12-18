Bornova’da Salsa zamanı

Gençlik Merkezi’nde gönüllü öğrencilerin verdiği dans dersleri büyük ilgi görüyor

Bir üniversite kenti olan Bornova’da, her anlamda öğrencilerin yanında olan Bornova Belediyesi, Prof. Dr. Türkel Minibaş Gençlik Merkezi’nde organize edilen etkinliklerle onların sosyal, kültürel ve sportif alanlarda da etkin olmalarını sağlıyor. Bu doğrulta, gönüllü öğrencilerin desteğiyle Salsa eğitimleri başladı. Dost Kart sahibi öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği ilk ders renkli anlara sahne oldu



Dost sahibi üniversite öğrencilerine; öğle yemeğinden gün boyu sıcak ve soğuk içeceklere, internetten çamaşır yıkamaya pek hizmeti ücretsiz olarak sunan Bornova Belediyesi, Prof. Dr. Türkel Minibaş Gençlik Merkezi aracılığı ile sosyal, kültürel ve sportif alanda da gençlerin yanında yer alıyor.



Bu anlayışla gençlere kucak açan Gençlik Merkezi’nde, son olarak Salsa eğitimleri başladı. Dünya Salsa Günü’nde Dost Kart sahibi ve Gençlik Merkezi üyesi öğrencilerden Ege Üniversitesi Zıraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü öğrencisi Deniz Kurtul, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nden Gülsüm Paytoncu ve Yaşar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği öğrencisi Alp Eren Dünbekçi’nin gönüllü olarak verdiği kurs, yoğun ilgi gördü. 1930’lu yıllarda Küba’da başlıdığı bilinen Salsa’nın tarihçesinin anlatıldığı ilk derse katılanlar, müzikler hakkında bilgi alıp, temel figürleri öğrendi. Bornova Belediyesi’ne öğrencilere sunduğu olanaklar için teşekkür eden Eğitmen Alp Eren Dünbekçi, öğrenci arkadaşlarını Salsa öğrenmeye

davet etti.



Bornova Belediyesi Prof. Dr. Türkel Minibaş Gençlik Merkezi’ndeki eğitimler, Pazartesi ve Perşembe günleri,16.30-18.00 saatleri arasında gerçekleşecek. Eğitime alacak öğrencilerin Dost Kart üyesi olması gerekiyor.



