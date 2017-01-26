Bornova’da sıcak buluşma

Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, vatandaşlarla doğrudan iletişim kurabilmek için Doğanlar Mahallesi’nde başlattığı halk buluşmalarının ikincisini Büyük Park içerisindeki Bornova Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdi

Kadın-erkek, genç-yaşlı; ilçenin merkezindeki mahallelerinde oturan Bornovalılar toplantıya yoğun ilgi gösterdi. Salona sığmayan vatandaşlar, meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, müdürler ve muhtarların da yerini aldığı toplantıda görüş, öneri ve dileklerini birebir aktarma şansı buldu.



Özellikle sosyal projeleri anlatan Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, hedeflerinin insanına dost bir kent yaratmak olduğunu söyledi. Bornova’nın dört bir yanına eşit hizmet götürürken, daha fazla ihtiyaç sahibine daha fazla imkan sunmaya çalıştıklarını söyleyen Başkan Atila, "Bugün tüm Türkiye’ye örnek olan Dost Market’in ikinci yılını geride bıraktık. Geçen süreçte bu hizmetimizden yararlanan aile sayısını arttırırken, şube sayımızı da üçe çıkardık. Amacımız her bir Bornovalının yaşam standardını olduğundan daha yukarı çıkarmak" diye konuştu.



Toplantı renkli görüntülere de sahne oldu. Dost Market’in ikinci yıl pastası hep birlikte kesildi. Bir diğer pasta ise evliliklerinin 57. yılını kutlayan Nurten-Abidin Gaygusuz çifti için kesildi. Başkan Olgun Atila, yapılan sürpriz karşısında büyük bir heyecan yaşayan çiftin, birlikte uzun ve mutlu yıllar geçirmelerini diledi.