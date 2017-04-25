Bornova’da tohumlar el değiştirdi

Bornova Belediyesi’nin düzenlediği Tohum Takas Şenliği’nde üreticilerle vatandaşlar biraraya geldi

Yerli tohumların yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla düzenlenen Şenlik’te hem çiftçiler birbirleriyle takasa girerek yeni tohumlara sahip oldu hem de hobi amaçlı tarımla ilgilenenler hiçbir kimyasal sürece dahil olmamış tohumlara ulaştı. Şenlik kapsamında “Yerel Tohumlar ve Geleceğimiz” konulu bir de panel düzenlendi.



Bornova Belediyesi yerel tohumların yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla Büyükpark’ta Tohum Takas Şenliği düzenledi. Birkaç büyük şirkete ait sertifikalı hibrit(tek seferlik) tohumlar yerine yerel tohumlarla üretim yapan çiftçiler ile tarım derneklerinin stand açtığı Büyükpark’taki etkinliğe vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Çiftçiler tohumlarını birbirleriyle takas ederken, bahçelerinde hobi amaçlı üretim yapan vatandaşlar da yerli ve doğal tohumlara sahip olma şansını yakaladı.



Etkinlik alanında tohum takas standının yanında, Bornova’nın kırsal mahallelerinde ürettikleri ürünlerin satışını yapan vatandaşlar da stand açtı. Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila da standları ziyaret edip el emeği ürünlerden satın aldı. Başkan Atila, ellerinde doğayı korumaya yönelik mesajların olduğu dövizlerle Büyükpark’a gelen Dost Bilimevi öğrencileriyle birlikte ‘Tohumlar Fidana” şarkısını söyledi. Daha sonra Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi Çok Amaçlı Salonu’nda “Yerel Tohumlar ve Geleceğimiz” konulu panel düzenlendi.





Hedef yılda birkaç kez tohum takas şenliği yapmak

Ege Yörükleri Derneği Zeybek Ekibi’nin gösterisiyle başlayan panelde bir konuşma yapan Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, ‘Tohum Takas Şenliği’nin yerel tohumları gelecek kuşaklara miras olarak bırakmak için çok önemli olduğunu söyledi. Gelecek senelerde Tohum Takas Şenliği’ni yılda bir kez değil, birkaç kez düzenlemek için gayret edeceklerini söyleyen Başkan Atila, “Bornova Belediyesi olarak Bornova Bamyası’nın tohumunu üretip çiftçilerimize dağıtıyoruz. Bornova’ya özgü olan Misket Üzümü’nü Çamiçi Mahallemizdeki 5 dönümlük alanda yetiştiriyoruz. Düzenlediğimiz bu şenlikle tüm yerel tohumlarımızı korumak için gayret gösteriyoruz. Herşeyin daha güzel olması için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.Tarım Ekonomisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Tayfun Özkaya, Bornova Belediyesi’nin yerel tohumların korunmasına gösterdiği özen ve hassasiyet için teşekkür etti. 2006 yılında yayınlanan bir kanunla yerel tohumların satışının önüne geçildiğini belirterek, “Bu kanunun temeli yerel tohumların yasaklanması, büyük tohum üreticilerinin maddi menfaat sağlamlarıdır” dedi. Yerel tohuma verilen desteklerin ekonomi ile de birleştirilmesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Özkaya, “Bu yöndeki çalışmalar henüz çok güçsüz. Hibrit tohum kullanmadan üretim yapan çiftçi ile tüketicinin buluşturulması gerekiyor. Bu anlamda toplum destekli tarım gruplarının oluşturulması ve desteklenmesi çok önemli” diye konuştu.Dr. Zerrin Çelik de ticari tohumların yaygınlaşmasıyla yerel tohumların çiftçiler tarafından kullanılmaz olduğunu söyleyerek, “Bir avuç inatçı çiftçi yerel tohumları kullanmaya devam ediyor. Bu tohumlar bizim geleceğimiz. Ancak ekilmekten vazgeçildiği zaman yok olacaklar” dedi.Dr. Füsun Tezcan ise 10-12 bin yıllık geçmişi olan tarıma son 70 yılda tarım ilaçlarının ve zehirlerininin dahil olduğunu ifade ederek, “Hepimizi çevreleyen kronik hastalıklara ve çevre sorunlarına yol açan etmenlerin en başında tarım ilaçları ve zehirleri geliyor” dedi.