Bornova’da trafiğe kavşak düzenlemesiyle çözüm

Ege Üniversitesi Hastanesi önündeki kavşak düzenlemesi trafik yoğunluğunun azalmasında önemli bir etki yarattı

Bornova Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin uyumlu çalışmasıyla yapılan düzenleme ile Ege Üniversitesi Hastanesi Kavşağı’nda trafik yoğunluğunda önemli bir rahatlama sağladı. Düzenlemeyle kavşak dört şeride çıkarıldı. Ağaçlı Yol ve çevre yolundan gelip gelip dönüş yapmak isteyenlerin kavşak trafiğine girmeden Konak ve Karşıyaka yönleri ile Bornova içine geçişlerini sağlamak amacıyla yeni bir yol açıldı. Böylece, Karşıyaka ve Konak yönüne dönüş yapacak sürücüler, açılan yeni yolu kullandığı için Hastane Kavşağı’nda trafik önemli ölçüde rahatladı. Hasta taşıyan ambulansların Acil Servis’e girişlerinin önündeki yoğunluk engeli de kalkmış oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi, , “Güzel Kent Girişleri Projesi" kapsamında İstanbul Caddesi ile Ankara Caddesi kesişim noktasında bulunan Osman Kibar Kavşağı'ndaki çalışmalarını da sürdürüyor. Ege Üniversitesi girişi karşısında bulunan 9 bin 200 metrekarelik Osman Kibar Kavşağı'nın çevresine, yaklaşık 150 yaşında 16 adet zeytin ağacı ile 24 adet yıllanmış sütun kalem servi ağacının yanı sıra, 20 bin adet çalı ile 30 bin adet mevsimlik çiçek dikimi yapılacak. Çim zemin ve dekoratif öğelerle Osman Kibar Kavşağı'nı zengin ve yepyeni bir görünüme kavuşturacak olan Büyükşehir Belediyesi, kavşağın içerisine de İstanbul ve Ankara güzergahından gelen misafirleri karşılayacak 'İzmir' yazısı yerleştirecek.

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