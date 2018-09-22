Bornova’da vatandaşa hızlı destek

Ortak akıl ilkesi çerçevesinde, hizmet ve projelerin belirlenmesinde vatandaşların isteklerine öncelik veren Bornova Belediyesi, sosyal medyayı da etkin bir şekilde kullanıyor

Bornova Belediyesi’nin web sitesinde (www.bornova.bel.tr) canlı destek uygulaması vatandaşların hayatını kolaylaştırıyor. Meclis kararlarından, kitap sorgulamaya, online vergi borcu ödemeden bilgilerini edinmeye kadar pek çok hizmeti web sitesi üzerinden alabilen Bornovalılar, canlı destek butonuna basıp hiçbir prosedüre takılmadan talep, şikayet ve önerilerini iletebiliyor. Bu uygulamadan bir yıl içinde 1172 bildirim gerçekleşti.

“Kolay erişilebilir yerel yönetim olma” anlayışıyla ile çalışmalar yapan Bornova Belediyesi, başta sosyal medya olmak üzere farklı platformlarda da vatandaşların hayatlarını kolaylaştıran hizmetler veriyor. Bornovalıların talep, şikayet ve önerilerini hızlı bir şekilde ilgili birimlere iletmesini sağlamak amacıyla kurululan Canlı Destek Hattı’ndan son bir yıl içinde 1172 bildirim alındı.

Canlı Destek Hattı

Kurumsal web sitesinin ana sayfasının sol üst köşesinde yer alan menüden ‘canlı destek’ butonuna tıklayan kullanıcılar, hafta içi 08.30-17.30 saatleri arasında operatör ile anlık olarak iletişime geçebiliyor. Talep, öneri ve şikayetlerini bu kanalla Bornova Belediyesi’ne iletebilen vatandaşlar, bilgi sahibi olmak istedikleri konularda da uzman personelden destek alabiliyor. Bu uygulama sayesinde prosedürler ortadan kaldırılarak, vatandaşların zaman kazanması sağlanıyor.

Sosyal Medya platformlarında da hizmet

Ortak akıl ilkesi çerçevesinde, hizmet ve projelerin belirlenmesinde vatandaşların isteklerine öncelik veren Bornova Belediyesi, sosyal medyayı da etkin bir şekilde kullanıyor. Vatandaşlar facebook, twitter, instagram ve whatsapp hattı üzerinden ulaşarak öneri ve şikayetlerini ilgili birime iletip, sonuç alabiliyor. Bornova Belediyesinin herkes için ulaşılabilir olması için çalışmalar yaptıklarını ifade eden Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, “Sosyal medya hem bizim vatandaşlarımıza hem de vatandaşlarımızın Bornova Belediyesi’ne en kısa yoldan ulaşmasını sağlıyor” dedi.