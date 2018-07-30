Bornova’da yollar yenileniyor

Bornova Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle ağır tonajlı araçların da yoğun olarak kullandığı 4. Sanayi Sitesi’ndeki 129 sokağın asfalt yenileme çalışmalarını başlattı

Bornova’nın en çok kullanlıan yollarından biri olan ve 4. Sanayi Sitesi ile Türkan Özilhan Devlet Hastanesi’ne ulaşımı da sağlayan 129 Sokak Bornova Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin işbirliğiyle yenileniyor. Sanayi tesisleri ve şantiyelerin de bulunması nedeniyle ağır tonajlı araçların yoğun olarak kullandığı sokağın Ankara Caddesi-Evka-3 Mahallesi yönünde asfalt çalışması tamamlandı. Program kapsamında kısa süre içinde yolun diğer yönü de asfaltlanarak çalışmalar tamamlanacak.

Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, “129 Sokak önemli bir arterde bulunuyor. Hem 4. Sanayi Sitesi’ne hem de Türkan Özilhan Devlet Hastanesi’ne ulaşımı sağlıyor. Bu yolumuzun daha konforlu bir ulaşıma imkan sağlaması için asfaltlama çalışmalarını başlattık. İlçemizin pek çok mahallesinde yaz sonuna kadar asfaltlama çalışmalarımız devam edecek” dedi.

Asfalt çalışmaları yaz boyunca devam edecek

Bornova Belediyesi, ilçedeki yolları yenilemek için kapsamlı bir çalışma başlattı. Yıpranan yolları yenilemek için 40 bin ton serme sıcak asfalt kullanılacak. Yol yenileme çalışmaları kapsamında Koşukavak Mahallesi’nde 12 sokakta 1.7 kilometre uzunlukta parke taş da döşendi. Rafetpaşa Mahallesi’nde 5165 ve 5166 sokaklar yenilendi. 1 kilometrelik Çamiçi Caddesi yenilendi. Yaka Mahallesi’nde yeni yapılan spor tesisinin etrafında parke taş ile toplam 1700 metrekarelik alanda otopark ve yürüyüş yolları düzenlemesi yapıldı. Altındağ Kokluca Mezarlığı’nın karşısında 500 metrelik yeni yol yapılarak ulaşıma açıldı. Bornova Belediyesi, özellikle çeşitli kurumların altyapı çalışmalarından sonra bozulan yolları program kapsamında yaz boyunca yenilemeye devam edecek.