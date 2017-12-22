Bornova’dan İstanbul Yolu’na kestirme bağlantı tamamlandı

İzmir’in en yoğun güzergahlarından biri olan Ankara Caddesi’ne alternatif konumdaki Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi ile İstanbul Yolu arasındaki bağlantı sağlandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Bornova Belediyesi’nin birlikte projelendirdiği yolun 57. Topçu Tugayı Kavşağı ile Aşık Veysel Rekreasyon Alanı arasındaki bölümü araç trafiğine açıldı

Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi’ni Manisa Yolu’na bağlayan Topçu Tugayı Yolu tamamlandı. Araç trafiğine açılan yol sayesinde Smyrna Meydanı’ndan Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi’ne katılan araçlar, Ankara Caddesi’nin yoğun trafiğine girmeden Manisa Yolu’na bağlanabilecek. Aynı zamanda Bornova’nın merkezine girmeden 57. Topçu Tugayı önündeki kavşağa ulaşımı sağlayan yeni yol sayesinde Evka-3 ve Erzene mahallelerine geçiş de kolaylaştı. Topçu Tugayı Yolu’nun açılmasıyla, Bornova Merkez’den Evka-3 tarafına gidecek olan sürücüler Fevzi Çakmak Caddesi’nden geçip Ege Üniversitesi’nin ana giriş kapısındaki kavşağa girmeden kısa istedikleri yere ulaşabilecek. Bu yeni bağlantı sayesinde Ankara Caddesi’nin yükü de azalacak, İzmir trafiği rahatlayacak.





YOL PROJESİNDE İŞBİRLİĞİ



Topçu Tugayı yolu İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Bornova Belediyesi’nin işbirliğiyle ulaşıma açıldı. Bornova Belediyesi ile yapılan ortak çalışmalar kapsamında 57. Topçu Tugayı duvarlarının geri çekilmesi sağlandı. Yolun Yıkık Minare Camisi’ne kadar olan bölümü ilk aşamada kullanıma açıldı. Kamulaştırmaların tamamlanmasının ardından bu bölge ile Bornova Çayı arasında kalan bölüm de tamamlanarak Smyrna Meydanı’ndan başlayan Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi Manisa Yolu’na kesintisiz olarak bağlanmış oldu.



Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, “Hem İzmir hem de Bornova trafiğini rahatlatacak bu önemli yolu kısa sürede açan İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz. Bu yol hem ilçe merkezindeki yoğunluğu azaltacak hem de doğrudan İstanbul Yolu’na bağlanmak isteyenler için çok büyük kolaylık sağlayacak” dedi.





BORNOVA BELEDİYESİ NELER YAPTI?



Bornova Belediyesi, daha önce yapılan çalışmalar kapsamında, öncelikle Milli Savunma Bakanlığı ile yapılan anlaşma gereği yıkılan bahçe duvarının yerine iç kısımda bin 100 metre yeni istinat duvarı yapmış, yine aynı çalışma kapsamında bir nizamiye binası, iki depo ve iki nöbetçi kulübesi inşa etmişti.