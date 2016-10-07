07 Ekim 2016 Cuma
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Bornova'dan sonra stat sırası Tire'de

    İzmir’de Büyükşehir ve ilçe belediyesi işbirliğiyle kente kazandırılacak ikinci stadın inşaatı da hızla ilerliyor. Tamamlanan Bornova Stadı'nın ardından, sezon sonuna yetiştirilmesi hedeflenen 15 bin kişilik Tire Arena Stadı'nın Batı Kale Arkası tribünü de yükselmeye başladı

    07 Ekim 2016 Cuma 11:15
    Bornova'dan sonra stat sırası Tire'de
    Göztepe-Elazığspor maçı ile kapılarını İzmir kulüplerine açan Bornova Stadı'nın ardından, kentin ikinci yeni stadı için de geri sayım sürüyor. Bornova Belediyesi ile işbirliği yaparak Doğanlar’daki Bornova Stadı'nı kente kazandıran İzmir Büyükşehir Belediyesi, şimdi Tire Arena Stadı için yoğun mesai harcıyor.

    Tire Belediyesi ile birlikte inşa edilen 15 bin kişilik UEFA standartlarındaki Tire Arena’da Kuzey ve Güney tribünlerinden sonra Batı Kale Arkası olarak adlandırılan bölüm de büyük bir hızla yükseliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yapım maliyetinin yüzde 80'ini karşıladığı Tire Arena'da iki büyük tribünün gövdesi, çatısı ve kapalı alanlardaki ince işleri önemli ölçüde tamamlandı. Önümüzdeki günlerde Doğu Kale Arkası tribünlerinin de yapımına başlanacak. Ardından sıra zemini çimlendirme çalışmalarına gelecek.

     
    Hedef sezonun son maçı

    Süper Lig maçlarının yanı sıra milli maçların da oynanabileceği statta ilk vuruş 2017 yılında yapılacak. 2016-2017 sezonunun sonuna yetiştirilmesi hedeflenen Tire Arena, bölgenin en modern stadı olacak. Tüm tribünleri kapalı olacak stadı dolduracak taraftarlar olumsuz hava koşullarından etkilenmeyecek.


    Anahtar Kelimeler: İzmir’de, Büyükşehir, Ilçe, Belediyesi, Işbirliğiyle

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Gülseren E. YENİÇAY Gülseren E. YENİÇAY İğne çuvaldız meselesi...
  • Kaan ALİŞAN Kaan ALİŞAN Her gün 5'i ölüyor!
    • GAZETE MANŞETLERİ
    SON DAKİKA
    HAVA DURUMU
    Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
    EN ÇOK OKUNANLAR
    LİNKLER
    Öneriler
    E-GAZETE
    ARŞİV

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2016 © Copyright © 2010 İzmir Haber Ekspres / İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz