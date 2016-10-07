Göztepe-Elazığspor maçı ile kapılarını İzmir kulüplerine açan Bornova Stadı'nın ardından, kentin ikinci yeni stadı için de geri sayım sürüyor. Bornova Belediyesi ile işbirliği yaparak Doğanlar’daki Bornova Stadı'nı kente kazandıran İzmir Büyükşehir Belediyesi, şimdi Tire Arena Stadı için yoğun mesai harcıyor.



Tire Belediyesi ile birlikte inşa edilen 15 bin kişilik UEFA standartlarındaki Tire Arena’da Kuzey ve Güney tribünlerinden sonra Batı Kale Arkası olarak adlandırılan bölüm de büyük bir hızla yükseliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yapım maliyetinin yüzde 80'ini karşıladığı Tire Arena'da iki büyük tribünün gövdesi, çatısı ve kapalı alanlardaki ince işleri önemli ölçüde tamamlandı. Önümüzdeki günlerde Doğu Kale Arkası tribünlerinin de yapımına başlanacak. Ardından sıra zemini çimlendirme çalışmalarına gelecek.





Hedef sezonun son maçı



Süper Lig maçlarının yanı sıra milli maçların da oynanabileceği statta ilk vuruş 2017 yılında yapılacak. 2016-2017 sezonunun sonuna yetiştirilmesi hedeflenen Tire Arena, bölgenin en modern stadı olacak. Tüm tribünleri kapalı olacak stadı dolduracak taraftarlar olumsuz hava koşullarından etkilenmeyecek.







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